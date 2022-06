Pour la 14e édition du Forum international de la cybersécurité (Fin), la Région Occitanie accompagnera dix de ses entreprises. Les acteurs de la sécurité numérique seront donc regroupés, du 7 au 9 juin, au Grand Palais de Lille. C’est un événement européen annuel depuis 2007. En tout, plus de 12.000 participants représenteront 110 pays.

Ces dix entreprises sont majoritairement des « pure players », des sociétés à secteur d’activité unique numérique. Autre nouveauté, elles seront accompagnées par le centre expert de cybersécurité Cyber’Occ, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et des collectivités pour leur permettre d’acquérir une « sécurité numérique, éthique et durable ». Cette première participation au Fic sera l’opportunité pour les entreprises occitanes « de gagner en visibilité et en crédibilité », selon la Région Occitanie. Elles pourront notamment « nouer de nouveaux partenariats commerciaux et confronter leurs stratégies et innovations ».

