Eanqa vous trouve le bon psy en un clic

Comment trouver le bon psy, celui qui va correspondre à vos besoins, et du premier coup ? L’objectif de la plateforme Eanqa, lancée par la start-up tarnaise Others Sides, est de simplifier le parcours des patients en les orientant vers un panel de trois psychologues susceptibles de répondre à leurs attentes. La mise en relation se fait sur la base de renseignements fournis par les patients et les professionnels de santé. Le patient répond à un questionnaire évolutif en ligne sur ses attentes.

De leur côté, les psychologues doivent être inscrits à l’ARS pour être référencés sur le site et avoir renseigné leur profil détaillant leurs méthodes de travail et les thérapies proposées (comportementale, hypnose, EMDR, etc.). « Pour l’instant, un algorithme permet de faire le lien entre le besoin renseigné et l’offre des psychologues. Nous travaillons à enrichir le logiciel grâce à de l’intelligence artificielle qui prendra en compte des études scientifiques et les avis des professionnels et des patients », explique Jérémy Muratet, président d’Eanqa, ancien avocat d’affaires fiscaliste.

Plateforme gratuite pour le patient

Hébergée à la pépinière d’entreprises de Castres-Mazamet spécialisée en e-santé, la start-up compte cinq cofondateurs : son président, sa directrice générale, Clara Geronimi, psychologue de formation, deux développeurs et un responsable marketing. Trois salariés complètent l’équipe. La plateforme, encore en test, a été lancée à la mi-octobre 2022. Elle compte déjà cinquante professionnels inscrits et cinquante-cinq orientations patients. « Le modèle d’affaires repose entièrement sur les professionnels qui paient un abonnement mensuel, sans engagement, à la plateforme. Tout est gratuit pour le patient », détaille Jérémy Muratet, qui espère atteindre en 2023 un chiffre d’affaires de 195.000 euros pour 600 psychologues inscrits.

Levée de fonds en cours

Le projet d’Eanqa, qui signifie Phenix en arabe, était à l’origine porté par la compagne oranaise de Jérémy Muratet, une ingénieure informaticienne en master de psychologie, aujourd’hui disparue. « J’ai décidé de poursuivre ce projet qui lui tenait à cœur et qui répond à un réel besoin puisqu’aujourd’hui, les psychologues enregistrent près de 80 % d’abandon après la troisième séance », souligne Jérémy Muratet. Others Sides s’est lancée avec 40.000 euros d’apport personnel des fondateurs, complétés par une bourse French Tech et un prêt d’amorçage de Bpifrance, ainsi que par deux prêts d’honneur, l’un de la Région Occitanie et l’autre du réseau Entreprendre. Au total, près de 200.000 euros de fonds.

Un nouveau tour de table est actuellement en cours. « Nous flécherons ce nouvel apport de 300.000 euros prévisionnels vers notre développement commercial. Le recrutement de patients et de professionnels passe par un travail de démarchage des psychologues et de communication par les réseaux pour gagner en notoriété », indique Jérémy Muratet. Des services à destination des entreprises, selon un modèle encore à définir, sont aussi à l’étude.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Jérémy Muratet, président d’Others Sides, la start-up qui édite la plateforme Eanqa d’orientation du patient vers le psychologue qui correspond à ses besoins. Crédit : DR.