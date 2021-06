Écoconception. Pierre Fabre lance son « Green Impact Index »

Le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre lance un indicateur pour mesurer l’impact environnemental de ses produits. Le Green Impact Index est basé sur quatorze critères d’impact environnemental et six critères d’impact social (commerce équitable, bio, made in France, vegan, etc.). Toutes les étapes de production sont prises en compte (transport des matières premières, formule de fabrication, emballage, etc.). Utilisé depuis deux ans en interne, l’index classe les produits de A à D selon leur performance éco-sociétale. Les scores sont consultables uniquement sur le site du groupe, car il n’est pas possible pour le moment d’afficher un tel indicateur pour les produits pharmaceutiques et dermo-cosmétique.

Le déploiement de la notation est progressif. Sur un premier échantillonnage d’une centaine de produits, 10% obtiennent la note A, 40% la B, les 50% restants sont en C et D. « D’ici la fin de l’année, 20 % des produits [1] qui représentent 80 % des ventes du groupe seront notés », promettent les équipes de Pierre Fabre.

Aux accusations de « greenwashing », le groupe répond que la méthode et les résultats ont été validés par une autorité indépendante reconnue, l’Association française de normalisation (Afnor). Cette démarche doit servir à Pierre Fabre à atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique (réduction en 2025 de 30% des émissions de dioxyde de carbone et de 25% de la consommation d’énergie par rapport à 2015, 25% de l’énergie issues de sources renouvelables, etc.). D’ici 2023, la marque souhaite que 100% de ses nouveaux produits soient éco-conçus (note A ou B) et que 50% de la totalité de ses produits obtiennent ces bonnes notes.

En 2020, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, dont 65% à l’international.