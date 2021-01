Région Occitanie. Les points clés des voeux de Carole Delga

Élections régionales obligent, 2021 n’est pas une année comme les autres dans le calendrier politique de Carole Delga. Décontractée et toujours à l’aise dans l’exercice des voeux aux médias, la présidente de Région Occitanie a profité de ce temps d’échanges pour présenter sa vision et sa méthode, à défaut - contraintes électorales obligent - de ne pouvoir communiquer sur un bilan.

Politique

Sur le plan politique tout d’abord, elle annonce l’ouverture d’une plateforme participative début février afin de travailler à une élaboration citoyenne de son programme de campagne. Faute de grands meetings, l’accent sera particulièrement mis sur les réseaux sociaux. Certes, il y a face à elle encore peu de candidats déclarés, mais la pression monte : « une élection n’est jamais perdue, et n’est jamais gagnée… », réagit-elle. « Il faut travailler et expliquer… Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’accord avec les écolos mais notre majorité a su surmonter les difficultés et il peut y avoir des évolutions. J’ai espoir. »

Économie

Sur le plan économique ensuite, elle dit « rester préoccupée ». « Nous faisons partie des trois régions les plus touchées de France, en raison de nos spécificités sur l’aéronautique, sur le tourisme avec Lourdes notamment, et sur les stations de ski », poursuit Carole Delga. « Et le contraste est d’autant plus saisissant que nous étions en pleine croissance. » À l’heure des comptes, la région a été fortement touchée, avec 22.000 emplois perdus, notamment en Haute-Garonne en raison de la crise aéronautique et dans les Hautes-Pyrénées, avec la crise à Lourdes. Un plan de 80 millions d’euros d’aide a été voté en soutien à l’économie lourdaise, mais la crise va perdurer. « Nous allons renforcer la place de Lourdes dans le tourisme pyrénéen, et aussi travailler avec l’entreprise CAF, à Bagnières-de-Bigorre, qui a décroché de nombreux marchés », poursuit Carole Delga.

Transports

Pour aider les entreprises, la Région veut aussi s’appuyer sur la formation professionnelle afin de réorienter les personnels dans la reconversion. Elle mise enfin sur les trains à hydrogène. « Nous sommes prêts à en commander quatorze avec trois autres Régions. Mais nous demandons à l’État de prendre en charge les travaux de R&D d’Alstom », explique-t-elle en substance. « La ligne Montréjeau-Luchon sera ainsi la première de France à accueillir un train à hydrogène. »

L’occasion pour Carole Delga de revenir sur le chantier des transports, et notamment sur celui de la LGV. « Sur le tracé, il faut commencer par Toulouse », martèle-t-elle. « Les études montrent que la ligne est saturée sur Montauban-Toulouse, et ce sera le cas pour Agen-Toulouse d’ici quatre ans ». Rappelons qu’une société de financement dédiée à ce projet doit être constituée d’ici la fin de l’année.

Environnement

Enfin, la question du modèle de société a aussi été abordée. La crise a-t-elle freiné l’ambition de la collectivité de devenir région à énergie positive à l’horizon 2050 ? « Au contraire, cela l’a accélérée », répond la présidente du Conseil régional. « La crise, c’est la fin d’un système et le début d’un changement. Nous posons les fondations d’un nouveau modèle et d’une nouvelle transition. Mais nous ne devons pas être anxiogènes… Dans une société qui souffre, il faut rassembler et fédérer. » Rien d’étonnant donc à ce que son mouvement pour les élections se prénomme « L’Occitanie en Commun ».

Sur la photo : Carole Delga, lors des voeux à la presse à l’hôtel de Région, ce lundi 18 janvier. Crédits : M.V. - ToulÉco