Élections américaines : « le choix du futur président aura une influence sur notre activité à Toulouse »

Leandro De Sa, depuis quand existe l’European American Chamber of Commerce (EACC) ?

Depuis plus de quatre-vingt-dix ans (1926). Il y a, en réalité, deux chambres de commerce américaines, l’EACC et l’American Chamber of Commerce (Amcham), qui a plus de 100 ans. J’ai fait partie des deux organisations. L’Amcham est implantée un peu partout dans le monde, son système est très centralisé. Son siège est situé à Washington, juste en face de la Maison Blanche. Contrairement à l’EACC, elle intervient dans la politique américaine, elle s’est par exemple opposée à la couverture santé Obamacare. Comme notre nom l’indique, nous sommes installés seulement dans certaines grandes villes européennes [1] et américaines. [2] Nous avons plus de liberté, d’indépendance pour nous organiser comme nous le souhaitons mais nous sommes en revanche tous bénévoles à l’EACC (Leandro de Sa est par ailleurs dirigeant de plusieurs entreprises franco-américaines et il est aussi universitaire, NDLR).

Où en est actuellement l’EACC Southwest France que vous coprésidez ?

Depuis huit mois, nous sommes dans une phase de relance. Depuis 2016, nous sommes implantés à Toulouse, mais nous recherchons actuellement un nouveau souffle. Nous travaillons par exemple avec des étudiants en marketing de Toulouse Business School pour remettre tout à plat afin de voir comment nous implanter durablement dans l’écosystème toulousain et, plus largement, dans notre périmètre, le Sud-Ouest. Nous rencontrons nos anciens membres et aussi beaucoup d’autres acteurs économiques locaux. L’EACC Southwest France est désormais une association à but lucratif. Nous pourrons organiser des formations payantes pour les entreprises à côté des conférences et des événements gratuits. Nous travaillons sur la mise en place de plusieurs task forces à propos de sujets divers (égalité hommes-femmes, développement de l’économie du vin à Bordeaux, etc.).

Les élections américaines du 3 novembre prochain vont elles avoir une influence sur votre travail ?

Il serait naïf de dire non. Nous sommes indépendants politiquement et nous n’avons pas à porter de jugement. Nous ferons avec le président élu le 3 novembre. Mais, pour être honnête, il est mieux pour nous d’avoir un président qui respecte les institutions, qui soit ouvert sur le commerce international, les échanges mondiaux et la migration. Ces quatre dernières années, les relations économiques compliquées entre les États-Unis, l’Europe et la Chine ont été difficiles à gérer. On a parfois apporté de l’aide sur les questions de visas même si nous ne pouvons pas nous substituer aux ambassades et aux institutions. Nous sommes dans le conseil. Pour revenir aux élections, nous n’organiserons pas d’événement spécifique cette année comme nous avions pu le faire en 2016, à cause du coronavirus et du couvre-feu à Toulouse.

La crise économique peut-elle compliquer le développement de l’EACC Southwest France ?

La crise économique que nous traversons est une crise de la globalisation, donc elle ralentit les échanges commerciaux. Mais les choses qui doivent se faire, se feront. Il faudra juste plus de temps.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Leandro De Sa lors d’un évènement organisé par l’organisation qu’il copréside. Crédit : European American Chamber of Commerce Southwest France.