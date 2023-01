En Occitanie, le tourisme est bien reparti en 2022

Le Comité régional du tourisme Occitanie fait le bilan de l’année touristique 2022. Le comité revendique une année record avec « 220 millions de nuitées touristiques recensées », soit une hausse de 6 % par rapport à 2019 , dernière année avant la crise sanitaire. La clientèle étrangère serait revenue en force (+62 % par rapport à 2021 et +1,2 % par rapport à 2019) tandis que la clientèle française se maintient (+7 % par rapport à 2021). Le littoral (28 % de la fréquentation totale) a été une zone particulièrement plébiscitée avec, une hausse de fréquentation de 39 % par rapport à 2021 (mais aussi +26 % par rapport à 2019).

Lire par ailleurs : Toulouse Métropole. Un tourisme en hausse en décembre

Concernant les clientèles étrangères, l’Espagne conforterait sa place au 1er rang, avec plus de 9 millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie (+36 % par rapport à 2021), suivie de l’Allemagne, avec 8,5 millions de nuitées (+70 %), du Royaume-Uni, qui enregistre une des plus fortes progressions par rapport à 2021 (+186 %), avec 6,8 millions de nuitées, des Pays-Bas (6,6 millions) et de la Belgique (5,6 millions), qui ferme le top cinq des pays de provenance des touristes en Occitanie.