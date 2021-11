En septembre dernier, Digital 113 a lancé la nouvelle saison de « Digital is Future » dédiée à la digitalisation de la filière santé en Occitanie. “La Conf’”, le point d’orgue de cette saison, se tiendra le 23 novembre autour de trois tables rondes (le praticien augmenté, le numérique comme chance pour la santé du citoyen ; le numérique comme accélérateur).

Le numérique augmente-t-il les capacités des praticiens ? Quelle place les outils numériques prennent-ils dans leur quotidien, leur organisation ? Et si le numérique permettait d’accélérer la découverte de nouveaux traitements, leur mise sur le marché et leur accessibilité aux populations les plus démunies ? Voici quelques-unes des questions au cœur des débats.

Parmi les nombreux intervenants, Stéphanie Allassonniere, professeur de mathématiques à la faculté de médecine de l’Université de Paris, Dominique Pon, responsable ministériel au Numérique en santé, et Karine Reynaud, directrice santé, social et vie scientifique chez Microsoft. Programme complet et inscriptions sur le site de Digital 113.

La Conf’, le mardi 23 novembre 2021 à partir de 14 h 30 jusqu’à 21 heures, à Toulouse, à l’Hôtel de région.