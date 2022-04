Espace. Les salariés du Cnes inquiets de la montée de la « start-up nation »

C’est une fronde inédite chez les cadres du Cnes à Toulouse. 650 personnes, sur les 1600 que compte le site toulousain, ont débrayé jeudi dernier, à l’appel d’une intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC. Ce mouvement a également été suivi dans les autres sites de l’établissement public, à Kourou - 100 personnes - et à Paris-Daumesnil – 100 personnes également.

Comment expliquer cette mobilisation ? « Le mouvement de protestation a débuté il y a quinze jours. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la proposition d’augmentation salariale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). En 2021, nous avions eu 1 % et, cette année, nous réclamons 5 % pour compenser l’inflation. La direction nous propose 2,4 %. Mais très vite, le mouvement s’est concentré sur le nouveau Contrat d’objectifs et de performance (Cop) rédigé par nos ministères de tutelle (Économie, Recherche et Défense ). C’est ce document qui va dessiner la politique du Cnes pour les cinq prochaines années », détaille Damien Desroches, ingénieur en observation de la Terre et élu CFE-CGT, à Toulouse.

Le Cnes peut-il perdre son rôle de « maître d’œuvre du spatial » ?

Le syndicaliste s’oppose aux nouvelles orientations qu’impose cette feuille de route. Un point cristallise particulièrement les tensions. 1,5 milliard d’euros de fonds publics sera distribué par la Banque publique d’investissement à l’écosystème des « start-up » du spatial, appelé parfois le New Space, « avec un contrôle extrêmement limité du Cnes » sur ce soutien. « Nous allons perdre notre rôle historique de maître d’œuvre du spatial. Le gouvernement fait de nous une agence de financement. Nous perdons notre rôle de contrôleur et de technicien », estime Damien Desroches, qui déplore par ailleurs que « des projets importants s’arrêtent, faute de financement » du côté du Centre national d’études spatiales.

Les syndicats de l’entreprise réclament « la rédaction d’un nouveau Cop défendant le rôle du Cnes en tant qu’institution publique technique garante de la politique spatiale du pays et l’arrêt de la perte du pouvoir d’achat des salariés, avec des augmentations minimales de 5 % en 2022. » Vendredi, une rencontre est prévue avec le PDG du Cnes Philippe Baptiste. Au même moment, l’intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation des salariés. La direction ne souhaite pour le moment pas communiquer sur le conflit social en cours.

Audrey Sommazi et Matthias Hardoy

Crédits photo : Cnes/Ollier Alexandre, 2019.