« Face au Covid-19, la stratégie du "stop and go" permet de limiter les pertes économiques »

Didier Raboisson, en quoi la pandémie humaine de Covid-19 se rapproche-t-elle d’une épidémie animale dans ses modes de gestion possibles ?

Les vétérinaires ont l’habitude de gérer des maladies animales contagieuses telles que l’influenza, la fièvre aphteuse ou la peste porcine. Nous pouvons donc apporter notre expertise de gestion du Covid-19. L’initiative One Health promeut d’ailleurs cette approche intégrée de la santé animale et humaine pour affronter les maladies émergentes à risque pandémique. En santé animale, nous cherchons toujours des solutions qui vont permettre de concilier le bien-être animal, celui de l’éleveur, la performance économique de l’exploitation, tout en réduisant au maximum l’utilisation d’antibiotiques. Pour le Covid-19, il s’agit de ne pas trop dégrader l’économie ni le bien-être des populations tout en limitant l’impact sanitaire en termes de saturation des hôpitaux et de mortalité. Cette notion de compromis est très bien appréhendée par nos modèles prévisionnels de gestion des maladies animales.

Quelle a été votre méthodologie ?

Cette maladie était nouvelle en mars avec un taux de contagiosité inconnu. Nous nous sommes donc basés sur des cas connus de transmission, à Paris et en Chine. Nous avons aussi considéré les différentes catégories socio-professionnelles de l’agglomération toulousaine, âges ou activités. Nous avons fait varier les hypothèses des déconfinements en fonction de ces catégories et évaluer alors les taux d’occupation des hôpitaux toulousains. Enfin, nous nous sommes projetés à trois-cents et six-cents jours après le début du premier confinement pour les conséquences économiques. L’étude ne prend pas en compte l’arrivée de vaccins éventuels.

Vous avez conclu que la stratégie du stop and go, de déconfinement et reconfinement ciblés, est optimale pour gérer le Covid-19. Comment en êtes-vous arrivés à ce résultat ?

Nous avons conclu que si les gens respectaient tous et bien les gestes barrières, masques, lavages des mains, aération, alors il n’y a absolument pas besoin de confiner pour préserver les trois critères économiques, sanitaires et sociétaux. C’est à peu près ce qui se passe dans certains pays scandinaves jusqu’à aujourd’hui où il y a peu de cas en confinant peu. Par contre, le modèle est très sensible aux gestes barrières. Il met clairement en évidence que le comportement des individus est le paramètre clé de l’évolution de la situation. Si les gestes barrières sont moins bien respectés, le taux de transmission augmente et il n’est plus possible de respecter tous les critères. C’est alors que la stratégie du stop and go permet de limiter les pertes économiques, la mortalité et de préserver la santé mentale des habitants, un critère qui a été oublié pendant le premier confinement. Cette stratégie correspond plus aux principes du deuxième confinement, qui est plus souple. Enfin, si le taux de transmission augmente encore, alors il y a surmortalité ou un impact économique colossal.

Vous avez ainsi mesuré qu’à l’échelle de la métropole toulousaine, l’impact économique du stop and go pouvait atteindre 1,3 à 2,4 milliards d’euros pour une période de six-cents jours. Pouvez-vous nous expliquer ?

Nous avons estimé la perte de PIB produite par chacune des catégories socio-professionnelles à Toulouse et simulé différentes périodes de confinement. En fonction des catégories confinées, des périodes de confinement plus ou moins longues et du taux de transmission, cette réduction de l’activité économique pour limiter la mortalité entraîne ainsi une perte comprise entre 1,3 et 2,4 milliards d’euros sur 600 jours.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Didier Raboisson, enseignant chercheur de l’ENVT, est l’un des auteurs de l’étude Comportements individuels et stratégie de sortie de confinement Covid-19 publiée en novembre 2020 dans Frontiers in Public Health. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.