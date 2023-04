Face au réchauffement, Arksolutions parie sur les toits blancs

Pour eux trois, 2023 serait très certainement une année à marquer d’une pierre blanche. Ou plutôt d’une toiture blanche ! En effet, en janvier, Arthur Gilardi, Robin Giraud et Erwan Kerneis ont lancé Arksolutions, leur entreprise dédiée au “coolroofing”. Le principe est de peindre en blanc les toits des bâtiments afin de diminuer leurs températures et leurs dépenses énergétiques. Une pratique ancestrale dans le bassin méditerranéen, aujourd’hui en vogue aux États-unis notamment et qui pourrait faire florès partout ailleurs en raison du changement climatique.

« Le Giec [1] dit que peindre tous les toits en blanc permettrait d’économiser 1 gigatonne par an d’émissions de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de la pollution de 250 millions de véhicules », explique Robin Giraud, le responsable technique de la jeune entreprise. Arksolutions promet à ses futurs clients « une baisse de six degrés dans leurs locaux et 40 % d’économie sur les frais de climatisation ». « Dans le tertiaire, les entreprises sont soumises depuis 2019 à un décret qui les oblige à baisser leur consommation énergétique de 40 %. Notre solution va dans ce sens-là », souligne Arthur Gilardi, l’ingénieur technico-commercial de la bande. La peinture que va utiliser la société haut-garonnaise a été élaborée par un spécialiste des peintures techniques localisé à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine.

Une solution durable

« L’effet est dû à moitié simplement à la couleur blanche et à 50 % à des composants utilisés, qui aident à réfléchir encore plus la lumière. Nous voulons faire les choses bien. Nous allons appliquer trois couches là où des concurrents n’en propose que deux. Respecter le temps de séchage, le taux d’humidité. Il faut que cette peinture perdure », détaille Robin Giraud. La peinture n’aurait, selon les trois entrepreneurs, « aucun composant chimique nocif pour l’être humain » et ne « dégagerait aucun composé organique volatil (Cov) [2]. » Elle aurait une durée de vie de vingt ans et Arksolutions propose à ses clients une maintenance annuelle pour s’assurer que celle-ci soit efficace le plus longtemps possible. Le prix de la pause est d’environ 25 euros le mètre carré.

Comment les trois Haut-garonnais envisagent le développement d’une entreprise qui n’est encore qu’à ses débuts ? « On souhaite se développer marche après marche. Nous avons investi sur fonds propres et n’envisageons pas forcément de levée de fonds. Là, nous cherchons des premiers clients, entreprises et industries, ainsi que des subventions. Nous avons toutefois des idées pour plus tard. Nous pourrions viser d’autres clientèles, comme les lycées ou les ehpad. Nous pourrions aussi proposer des solutions dans le recyclage de l’eau ou dans les panneaux solaires qui, d’ailleurs, peuvent se combiner avec le cool-roofing », expose Erwan Kerneis, responsable commercial. Pour y parvenir, le jeune trio est concentré sur un objectif, « se faire connaître » le plus possible en Occitanie. Quand on est convaincu d’avoir « une bonne idée qui va dans le sens de la transition écologique », on a envie de le crier sur tous les toits.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Erwan Kerneis, Robin Giraud et Arthur Gilardi, le trio à l’origine d’Arksolutions. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.