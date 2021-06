Florence Lambert : « Avec Genvia, l’hydrogène sera un outil de décarbonation de l’industrie »

Florence Lambert, pourquoi l’hydrogène fait autant parler en ce moment ?

On n’en parle pas toujours bien, si je puis me permettre, car tout le monde pense déjà que l’accomplissement ultime sera d’en faire le carburant de demain. Tout cela se déroule dans un contexte de lutte mondiale pour diminuer les émissions de C02. Aujourd’hui, un point qui est facile à faire, c’est l’électrification des transports, notamment de la petite mobilité.

Le marché de masse sur le véhicule électrique en Europe, par exemple, ne va pas se faire tout de suite avec de l’hydrogène mais avec des batteries. Mais quand on va vouloir électrifier des éléments terrestres ou maritimes de plusieurs tonnes, il va falloir utiliser de l’hydrogène en complément ou en remplacement. L’hydrogène sera d’abord un outil de décarbonation de l’industrie. Plutôt que de relarguer directement le CO2, on va le capter et le combiner avec de l’hydrogène, et le valoriser en faisant des carburants de synthèse. On utilise certes une molécule de carbone, mais celle-ci fait un cycle de valorisation. En faisant cela, on diminue d’un facteur 2 toutes les émissions de CO2 pour ces industries. Enfin, l’hydrogène peut être aussi utilisé pour sa capacité massive de stockage.

Sur quoi travaille exactement Genvia ?

Chez Genvia, nous travaillons sur la production de cet hydrogène. Traditionnellement, on le produisait sous forme de vaporeformage. C’est une technique qui permet de casser une molécule de pétrole pour séparer d’un côté l’hydrogène et de l’autre le carbone. Ce n’est pas cher, sauf que pour une molécule d’hydrogène, vous en faites dix de CO2. Avec Genvia, nous travaillons sur l’électrolyse. Vous partez de l’eau vaporisée, et vous cassez les molécules avec de l’électricité. Vous n’émettez rien et vous produisez cet hydrogène de manière propre. Genvia fabrique ces électrolyseurs qui vont eux-mêmes produire de l’hydrogène décarboné sur les différents sites.

Quelles relations allez-vous entretenir avec les acteurs industriels occitans ?

Nos racines sont occitanes. La Région est une de nos actionnaires via l’Agence régionale énergie climat (Arec) et nous avons le souci de faire avancer l’écosystème occitan. Pour faire notre électrolyseur, nous avons besoin de beaucoup de choses, à commencer par les métiers qui sont ceux que l’on retrouve ici à Béziers, chez Cameron. Nous tenons là une super opportunité de produire en local en utilisant les compétences en mécanique et en assemblage. Nous avons aussi besoin de matériaux, de céramique, que nous allons chercher en Occitanie. Nos premiers démonstrateurs seront aussi implantés en région. Mais la finalité de Genvia, c’est d’être une gigafactory, donc notre marché ira bien au-delà de l’Occitanie.

La création de la gigafactory va aussi être un enjeu en termes de formation ?

Oui, notamment avec le soutien de la Région qui s’y investit également. Nous souhaitons un lieu de formation à proximité de Genvia. Aujourd’hui, nous sommes une trentaine, mais nous serons bientôt près d’une centaine. Si tout se déroule bien, nous pourrons lancer une gigafactory d’ici trois ans. Nous devons créer 500 emplois à l’horizon 2030. La formation est donc un défi. Il faut former des étudiants ingénieurs mais aussi toute la chaîne industrielle (opérateurs, techniciens de maintenance, etc.). Nous voulons attirer les nouvelles générations et les réconcilier avec l’industrie. Nous sommes en train de faire une usine 4.0 avec une grande place accordée au numérique. Cela va être une grande aventure professionnelle, particulièrement riche en matière de parcours individuels. Nous allons aussi travailler avec les lycées professionnels sur un grand plan pour nous mettre en ordre de marche.

L’hydrogène peut-il être un moyen de redynamiser l’Union européenne ?

L’Union européenne a décidé de faire de l’hydrogène un cheval de bataille. Nous faisons partie d’un méga projet européen sur le sujet. Ce qui fait que, d’ores et déjà, nous sommes en train de nouer des alliances avec des acteurs de différents pays tels l’Allemagne, l’Italie, l’Estonie, les Pays-Bas, etc.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Florence Lambert, présidente de la société Genvia. Crédit : DR.