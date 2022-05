Font-Romeu Pyrénées 2000 et Altiservice renouvellent leur partenariat

Le syndicat intercommunal de Font-Romeu Pyrénées 2000 et la société Altiservice ont récemment signé leur nouveau contrat de concession et d’exploitation. La station pyrénéenne, qui collabore depuis deux décennies avec l’entreprise toulousaine, lui renouvelle sa confiance pour les vingt-cinq prochaines années. De nombreux projets sont avancés : remplacement de la télécabine des Airelles et d’autres équipements, création d’une luge sur rails, d’une gigantesque tyrolienne et d’un panel d’activités estivales (kart, tubbing, trampoline...) pour développer une offre familiale et « quatre saisons ». La communauté de communes Pyrénées catalanes investira quant à elle 3 millions d’euros dans un nouvel espace dédié au ski de fond et au biathlon.

Les deux partenaires se félicitent d’avoir renouvelé leurs vœux. Marc Blanic, vice-président du Syndicat intercommunal, explique que « les investissements proposés nous permettront (...) d’attirer une clientèle de proximité, plus jeune, débutante, et d’offrir à notre territoire la possibilité de vivre du tourisme sur des périodes plus longues ». Jacques Alvarez, directeur chez Altiservice Font-Romeu, abonde : « Nous nous projetons dans l’avenir en sachant que le ski demeure la locomotive de nos territoires de montagne, mais sans occulter les immenses défis qui nous attendent face au changement climatique. La diversification n’est pas une option. Il est essentiel que notre activité pérennise la vie dans nos montagnes. »