France Bleu Hérault. À Pézenas, Exaus réalise des spectacles lumineux avec des drones

Rayane et Youssef Aouad ont fondé Exaus en février 2021. Implantée à Pézenas, cette entreprise propose des spectacles lumineux réalisés avec des drones. Avec ces engins, l’entreprise héraultaise veut offrir des moments magiques qui respectent l’environnement.

Les drones, stars du spectacle

Pour réaliser ses spectacles, Exaus utilise des drones équipés de leds. « Ils peuvent faire presque toutes les couleurs », explique Alizée Caffy, responsable commerciale de la société. « On peut les faire clignoter, on peut les faire rester stationnaires. Avec, on peut dessiner, faire des formes, écrire... Il y a un large panel de possibilités, et c’est selon les envies du client. »

Entre 20 et 400 drones sont lancés dans le ciel pour réaliser un spectacle. « D’abord, on crée les shows à partir d’un logiciel, qui permet de visualiser les mouvements des drones, poursuit Alizée Caffy. Ça, ça prend beaucoup de temps. Et pour le show en tant que tel, les drones sont programmés, il y a un télépilote qui fait voler les drones et cinq observateurs qui vérifient que tout se passe bien. » Exaus est notamment contacté pour des anniversaires, des cérémonies nationales, des mariages, etc...

Une alternative écologique aux feux d’artifices

Les deux cofondateurs sont des passionnés de drones. « Ils réalisaient plutôt des images et des vidéos », précise Alizée Caffy. Derrière le passage aux drones lumineux, ils ont une démarche écologique. « Nos drones sont fabriqués avec des batteries recyclées que l’on recharge, le plus possible, à l’énergie solaire », indique Alizée Caffy. Avec ces drones, Exaus se veut être une alternative aux feux d’artifices, qui produisent du CO2.

L’entreprise s’est lancée pendant le confinement. « On en a profité pour s’entraîner, explique Alizée Caffy. Aujourd’hui, on reçoit des demandes en masse. Et on est prêt à y répondre ! »

Clara Guichon

Ecoutez l’interview avec Alizée Caffy, responsable commerciale d’Exaus avec France Bleu Hérault.

Sur la photo : Youssef et Rayane Aouad, cofondateurs de la société, avec Alizée Caffy, responsable commerciale - Exaus