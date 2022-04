France Bleu Hérault. Pacito, des casquettes et des bonnets créés par un Héraultais

Damien Avallone a 33 ans et vit à Balaruc-le-Vieux. Après avoir travaillé pendant quinze années dans la grande distribution, il a créé sa marque de casquettes, de bonnets et de bobs. Sous le nom de Pacito et avec un petit lama comme logo. Entretien.

Damien Avallon, vous avez plusieurs points de vente dans l’Hérault, notamment à Sète, à Béziers ou encore à Balaruc-le-Vieux qui est une commune de 2.600 habitants. Est-ce que vous arrivez à vendre des casquettes là-bas ?

Oui. Paradoxalement, on arrive à vendre des casquettes là-bas. D’un point de vue local, déjà, c’est relativement apprécié d’avoir une petite structure sur ce bassin. En plus de ça, j’ai eu la chance d’avoir des personnes, et notamment certains points de vente qui ont su me faire confiance dès le départ. Pendant une période assez compliquée, notamment le Covid. On travaille avec des distributeurs tels que les Galeries Lafayette sur Béziers. Après, nous avons des points de vente sur Lunel et on va jusqu’en Corse.

Vous avez créé votre marque, mais en fait, les points de distribution, ce sont des boutiques qui existent déjà ?

Tout à fait. Ce sont des distributeurs, des jeaneurs, des choses comme ça. On est sur des distributeurs qui vendent la marque à côté d’autres marques.

Pacito, c’est le nom de votre marque. Est-ce qu’il y a une signification particulière derrière ce nom ?

C’est une contraction qui veut dire petit à petit. C’est un peu ma philosophie de vie. Pour atteindre un objectif de vie, on est obligé de passer par des échecs, par des étapes compliquées. Et donc, il faut prendre tout ça en patience et faire les choses petit à petit. Après, on a mis en place le logo : le lama. Ce fameux lama qui commence à être estampillé sur tous nos produits. Le côté lama, c’est cet animal persévérant qui souhaite atteindre ses objectifs.

Il y est partout ce petit lama : les casquettes, les bonnets, les bobs. C’est votre animal préféré ou c’est plus par rapport au côté lenteur ?

Il y a ce côté lenteur, ce côté patience. Il y a aussi ce côté doux. En fait, ce slogan c’est aussi « doucement mais sûrement », c’est cette contraction là qui symbolise le lama et la marque.

Vos casquettes et vos bonnets sont-ils produits localement ?

Non, ils ne sont pas produits localement. Tout simplement par rapport à une histoire de coût. La matière première, bien évidemment, est fabriquée sur la partie européenne ou asiatique. Le but du jeu, c’est d’internaliser sur la partie déjà broderie, c’est-à-dire qu’on a investi dans des machines industrielles. Vu que la majeure partie du travail, c’est la broderie. Nos machines répondront au besoin local.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Crédits photo : Pacito