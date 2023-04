La start-up héraultaise Sharvy veut lever 4,5 millions d’euros

Faciliter la mobilité des collaborateurs et optimiser les espaces de travail et de restauration. C’est la promesse de la start-up Sharvy, créée en 2018 à Castelnau-le-Lez (15 salariés). Gestion des espaces de restauration, contrôle d’accès aux parkings, « notre application permet de mieux gérer les multiples formes d’espaces de travail existant : les open spaces, les flex offices, les bureaux personnels et le télétravail », indique Stéphane Seigneurin, fondateur et président de Sharvy.

Garante du bien-être des collaborateurs et outil de performance pour les entreprises, la solution gère les réservations de places de parking « en prenant compte des congés, des arrêts de travail, des déplacements et rendez-vous à l’extérieur, ainsi que du télétravail pour proposer la meilleure optimisation d’un parking en apparence trop petit », ajoute Stéphane Seigneurin. L’application est construite avec un algorithme qui respecte l’équité entre les collaborateurs. « 96 % des demandes d’attributions d’espaces obtiennent des réponses favorables », précise Stéphane Seigneurin.

Un développement à l’international

Membre de la French Tech Méditerranée, réseau d’entrepreneurs solidaires pour les start-up du Gard, de l’Hérault et du Sud-Aveyron, et du cluster Digital 113, Sharvy est également accompagnée par l’agence de développement économique Ad’Occ. Elle fait partie des 25 entreprises régionales ayant participé au programme Occitanie Invest de l’agence, organisé à Toulouse le 21 mars. Cette rencontre privilégiée investisseurs-entreprises « nous permet de mieux présenter notre activité aux investisseurs, c’est également une reconnaissance », assure le fondateur.

Après avoir levé 1,2 million d’euros en 2020, la start-up cible une levée de 4,5 millions d’euros, répartie entre banques et capitaux-risqueurs. Objectif : accélérer la R&D, et se développer à l’international. « Nous projetons d’ouvrir des bureaux commerciaux en Espagne, Suisse, Angleterre et Allemagne », détaille Stéphane Seigneurin, qui prévoit le recrutement de vingt-cinq personnes sur des profils commerciaux, développeurs informatiques et service clients.

Sharvy réalise un chiffre d’affaires de 650.000 euros en 2022, avec une croissance de 45 %. Elle vise 4,5 millions de chiffre d’affaires en 2025. Son application est utilisée par près de 50.000 personnes et compte des clients grands comptes comme Vinci, Nestlé, JC Decaux, Ralph Lauren, Safran ou encore Atlantic.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Alexandre Michel et Stéphane Seigneurin, les deux cofondateurs de Sharvy. Crédit : DR.