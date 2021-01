Freddy Nicolas nouveau président de l’Ordre des experts comptables d’Occitanie

Freddy Nicolas a été élu président de l’Ordre des experts comptables d’Occitanie, issu de la fusion des Conseils de l’Ordre de Toulouse Midi-Pyrénées et de Montpellier. L’organisation régionale devient la quatrième en termes d’effectifs et la deuxième en nombre de départements qui la composent (treize).

Après une expérience en entreprise et banque à la suite de l’obtention d’un DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations), Freddy Nicolas intègre le cabinet d’expertise comptable d’Alexandre Oreglia, d’abord comme collaborateur à Toulouse pendant deux ans, puis comme chef de bureau du cabinet secondaire de Villefranche-de-Lauragais. Après avoir obtenu son diplôme d’expertise comptable, il reprend en 2004 ce bureau avec quatre collaborateurs.

Avec son ancienne stagiaire, devenue diplômée et associée en 2011, il ouvre un cabinet à Nailloux puis à Ayguevives. L’ensemble des cabinets emploie à ce jour quatorze personnes et deux associés. Vice-président de l’Ordre pendant la mandature 2017-2020 et responsable du Pôle Compétence, il est élu président pour une durée de deux ans.