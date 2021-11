Futurapolis. Bruno Le Maire, le poids lourd du gouvernement entre en campagne

Ambiance cosy, style loft parisien tendance. Bruno Le Maire est assis confortablement sur un grand canapé gris. Nous ne sommes pas dans l’émission Une ambition intime sur M6. Ce n’est donc pas Karine Le Marchand qui interroge, mais Sébastien Le Foll, le directeur de la rédaction du Point. Pas de questions légères ou people, le sujet, pour le moins sérieux, c’est le bilan du quinquennat et l’avenir de la France. Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance est satisfait de l’action politique menée par le gouvernement depuis 2017 : « Nous avons, comme annoncé, amélioré la compétitivité des entreprises et abaissé les impôts », s’enorgueillit le locataire de Bercy, qui signale que « l’OCDE a salué notre gestion économique durant la crise Covid ».

En homme libéral attaché à la bonne gestion des deniers publics, il estime qu’il va falloir s’atteler, après la période « du quoi qu’il en coûte », à la question « de la diminution de la dépense publique ». Mais « de façon progressive, pas comme en 2010 après la crise financière » [1], estime Bruno Le Maire. Il se montre par ailleurs plutôt serein vis-à-vis de l’évolution de la crise Covid et ses variants contagieux, portant son inquiétude sur trois sujets : « La pénurie de matières premières (bois, acier, etc.), le manque de main-d’œuvre dans certains secteurs et l’augmentation des prix de l’énergie. »

Le Maire se veut « anti-décliniste »

L’ancien député de l’Eure se projette ensuite dans l’avenir. Il vient de publier un livre, Un éternel soleil, au titre hommage à un texte de Rimbaud, où il développe ses idées pour les années qui viennent. Un ouvrage où il s’oppose « aux déclinistes qui n’aiment pas la France ». Sur la scène du Quai des Savoirs, l’écrivain et politicien se montre offensif. Il fustige Éric Zemmour : « Mettre sur le même plan De Gaulle et Pétain est disqualifiant pour diriger la France. » De l’autre côté du spectre politique, il s’attaque à ceux qui « veulent déboulonner des statues et n’aiment pas Colbert ». Le contrôleur général des finances sous le règne du roi Louis XIV est, en effet, fortement critiqué par des militants anti-raciste pour sa défense de l’esclavage. L’ancienne famille politique de Bruno Le Maire, Les Républicains (LR), n’est pas épargnée non plus par le ministre. Il les voie « tiraillés entre deux attitudes : se rapprocher de Zemmour ou assumer qu’ils n’ont économiquement pas beaucoup de différences avec nous. » Il critique aussi « leur obsession » sur la question migratoire qui est « un problème, mais ne doit pas être l’alpha et l’oméga de toute politique ».

Après ses coups de griffes contre des responsables politiques, des mots plus doux vis-à-vis de la jeunesse du pays qui « veut dans sa grande majorité travailler ». Le ministre de l’Économie dit comprendre que les « jeunes demandent de nouvelles conditions de travail, un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle, des revenus plus élevés, une meilleure évolution de carrière », notamment dans le secteur de l’hôtellerie et restauration. Les restaurateurs en manque de personnels « seraient enclins à évoluer dans ce sens ».

Crise politique, Gafam et transition écologique

Trois grands sujets de fonds ont été abordés en deuxième partie d’entretien. La crise de la Ve République tout d’abord. Face à l’abstention massive et à la montée de l’extrême droite, Bruno Le Maire propose plusieurs mesures : « Départ de l’exécutif des palais fastueux de la République », « droit d’amendement à partir du moment où 100.000 français signent un texte dans ce sens » et la « suppression du Sénat ».

Le contrôle et la taxation des Gafam [2] qui sont « des priorités absolues » viennent ensuite sur le tapis. Le ministre raconte notamment une rencontre glaçante avec Jeff Bezos, patron d’Amazon, où celui-ci lui fait comprendre que les géants du web doivent se substituer aux États « désormais hors-jeu ». Bruno Le Maire pense qu’« il est tard, mais pas trop tard » et que la bataille sur ce point au niveau européen est majeure. Il loue par exemple la pugnacité de Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique, particulièrement active face aux Gafam, et qui est aussi intervenue à Futurapolis cette année. Au niveau français, le locataire de Bercy cite le récent déréférencement de la plateforme de vente en ligne Wish (qui vendaient des produits non conforme aux règles sanitaires et de sécurité) comme action de la France dans la sphère numérique.

Enfin, il est question du sujet majeur de notre époque, la transition énergétique. De ce mandat marqué par le mouvement des gilets jaunes débuté notamment à cause de la taxe carbone, le ministre est sortie avec une conviction : « Les Français les plus modestes ne doivent pas payer le prix de la transition écologique. » Bruno Le Maire fait une nouvelle proposition : « Que le ministre des Finances soit désormais aussi ministre de l’Environnement. Comme cela va être le cas en Allemagne désormais. Le prix de la transition va être vertigineux. Écologie et économie vont être intrinsèquement liées », considère ce poids lourd gouvernemental qui ne croit pas en la décroissance même s’il a conscience « qu’accumuler autant de richesses n’est plus possible ».

À la question de son avenir politique, Bruno Le Maire « dit ne pas se projeter, se concentrer sur son importante tâche ». Après ce grand oral offensif qui embrasse tous les sujets qui vont faire parler durant la campagne présidentielle de 2022, on peut en douter. En cas de deuxième mandat, « l’allié d’Emmanuel Macron », comme il se présente, fera sans doute tout pour en être et le plus haut possible. Pour viser « l’éternel soleil », c’est mieux.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Bruno Le Maire, le ministre de l’Econonomie, invité vedette de ce Futurapolis Planète 2021. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.