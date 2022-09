Future Intelligence : Les mille facettes de l’IA décryptées à Toulouse

Un évènement tourné vers l’avenir et vers le monde. Future Intelligence, convention dédiée à l’intelligence artificielle aura lieu le 25 et 26 octobre à la Cité à Toulouse. « À l’origine, il y a une conférence au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris en 2019. Entre acteurs occitans de l’IA, cela nous a donné envie de créer un événement, un label occitan mais avec une ambition avant tout nationale et internationale. Après deux éditions à Toulouse. Nous allons certainement faire la troisième à Paris, puis nous irons peut-être dans d’autres villes françaises », résume Luc Marta de Andrade, président de NXU, groupe de réflexion qui a participé activement à l’organisation de la convention.

À ses côtés des organisations occitanes comme Aerospace Valley, La Mêlée , Digital 113, le Medef 31, Ekitia ou encore Ad’Occ. Mais aussi des structures nationales comme Numeum, le syndicat professionnel de l’industrie du numérique ; l’IANP du chercheur Thierry Berthier ou encore le hub France IA, association impulsée par l’État français. La société d’évènementielle ABE ( Advanced Business Events) s’occupera de l’organisation d’un point de vue pratique et logistique.

« Après une première édition en distanciel où on a planté le décor en présentant les grands enjeux de l’IA, cette année, nous allons voir plus concrètement ces applications. Trois thématiques seront particulièrement mises à l’honneur : le spatial, la mobilité décarbonée et les industries culturelles et créatives », annonce Luc Marta de Andrade. Parmi les invités attendus fin octobre figurent le ministre délégué chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot ; l’ancien président du sénat chilien Guido Girardi ; Le musicien Jean-Michel Jarre, connu pour son travail dans la musique électronique, ou encore la scientifique et ancienne spationaute Claudie Haigneré. Des experts chiliens, espagnols et québécois seront présents pour un évènement international qui pourra être suivi aussi à distance.

Une longue Histoire et de l’Éthique

Pour le président de NXU, il ne faut pas oublier que l’IA, c’est une longue histoire : « C’est une vieille technologie qui date des années 50. En France , une chercheuse comme Françoise Soulier s’y intéresse depuis les années 60 », raconte Luc Marta de Andrade. Fasciné par le fonctionnent du cerveau humain et de ses réseaux neuronaux , les scientifiques rêvent de machines et de technologies imitant ce fonctionnement.

« À travers la statistique et des fonctions algorithmiques, on a voulu transposer le fonctionnement du cerveau. Au départ, l’informatique n’avait pas la puissance nécessaire pour avoir des résultats très probants. La technologie à connu une accélération dans la décennie 2000 et surtout après 2010. Mais en réalité, le fonctionnent du cerveau humain et encore très mystérieux pour les scientifiques. La machine ne pourra sans doute jamais le remplacer », estime l’expert occitan.

Pour essayer de penser comme un être humain, la machine a besoin de données en très grande nombre. Et l’enjeu réside dans la gestion de celles-ci . « Il faut être souverain dans la protection et la bonne utilisation de ces données massives », considère Luc Marta de Andrade. Selon lui, « les choses avancent en Europe et En France (...) pas besoin d’aller à Palo-Alto, pour découvrir des solutions innovantes d’IA , » souligne avec humour le dirigeant, également à la tête du cabinet de conseil U-need Consulting, orienté transformation numérique .

À Future Intelligence, bien que moins central que l’an passé, « le questionnement éthique » que soulève l’IA ne sera pas passé sous silence. En permettant à terme « de créer de la valeur ajoutée sans intervention humaine », l’intelligence artificielle pose par exemple « la question du sens et de la place de travail des hommes ». Un sujet loin d’être artificiel qui devrait mettre au défi les intelligences présentes.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Image d’un événement de networking à la cité de Toulouse - seul élément en présentiel - lors du précédent Future Intelligence. Crédit : ABE - DR.