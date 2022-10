GA Smart Building met son futur siège social en chantier

6000 m2 et un concentré des dernières technologies constructives. C’est ce qu’annonce le Toulousain GA Smart Building pour son futur siège social, dont les travaux viennent d’être officiellement lancés à Toulouse Aerospace. « Huit ans après la livraison de Gaïa, notre actuel siège social, le but n’est pas de construire plus grand, mais plutôt de se doter d’un bâtiment démonstrateur du bureau de demain. Nous avons donc demandé aux architectes de proposer un bâtiment doté de la meilleure empreinte environnementale et au service de la meilleure expérience humaine », explique le président du groupe, Sébastien Matty. Orash Montazami (architecte mandataire) et Takaharu Tezuka, sélectionnés sur concours, ont répondu à cette feuille de route. Propriété de Groupama Gan REIM, ces bureaux représentent un investissement de 30 millions d’euros HT et seront livrés fin 2023, soit après seulement douze mois de travaux.

Transparence et services

Le bâtiment compact de 9 mètres de hauteur et tout en transparence (façades en verre et ossatures bois), sera situé en bordure de la piste des géants et directement relié à la passerelle piétonne qui doit mener au futur métro. Il comprendra 320 m2 de terrasses végétalisées en rooftop et un rez-de-chaussée conçu comme un socle actif. « Nous avons proposé un lobby de grande hauteur, pensé comme un lieu de vie et de services (espace de santé, bibliothèque, auditorium, bureaux partagés, restaurant… sur près de 2000 m2). Le tout est desservi par un escalier monumental qui conduit vers de grands plateaux de travail modulables », décrit Orash Montazami.

Partenariat de recherche avec le CEA Tech

Au-delà de l’esthétique, l’architecte, qui n’en est pas à sa première collaboration avec le groupe GA, avait pour mission d’intégrer toutes les technologies développées par le constructeur. Notamment un plancher actif dans lequel circule de l’eau à température contrôlée, et au bilan carbone allégé grâce à une conception qui mixe liège, bois et béton bas carbone.

Parmi ses dernières innovations, GA a surtout développé, en partenariat avec la plateforme de recherche CEA Tech d’Occitanie, un module intelligent qui permet de choisir la bonne source d’énergie au bon moment pour chauffer ses bureaux. Le bâtiment mixera, en effet, de la géothermie, un réseau de chaleur urbain, une centrale photovoltaïque déployée sur 250 m2 de toiture, et de l’énergie verte. Des solutions qui devraient conférer un niveau de performances conformes à la RE 2025 et au décret tertiaire (2050), espère Sébastien Matty.

Un quartier qui peine à démarrer

Dans ce quartier, Toulouse Aerospace, qui accueillera à terme 10.000 salariés, chercheurs, étudiants, habitants… - selon l’aménageur Oppidea -, les bureaux de GA Smart Building devaient initialement constituer la première tranche d’un campus tertiaire de 30.000 m2, mais ce dernier a été stoppé par l’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole l’année dernière. Et comme un mauvais coup du sort, sur la place centrale, le cinéma UGC, qui a ouvert ses portes en juin 2021 - dans un bâtiment de 13.500 m2 construit par Cogedim -, a lui aussi du mal à trouver son public. « Les sept salles du complexe ont du mal à se remplir. D’ailleurs, nous n’ouvrons même plus le soir car le cinéma est quasiment désert », confie même l’un des restaurateurs de la place, dépité.

Le promoteur porteur du projet avait décidé dès l’année dernière de construire dans ce bâtiment des bureaux, plutôt qu’un hôtel, « par pragmatisme ». Mais, depuis, une autre mauvaise nouvelle est tombée : le groupe Intermarché, qui devait ouvrir à côté du cinéma une moyenne surface alimentaire, s’est finalement retiré.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le futur siège social du constructeur toulousain GA sera un concentré des dernières technologies issues de la R&D du groupe. Crédit : Studio Montazami-Tesuka.