Grâce au Bottier Toulousain, Thomas Pesquet garde les pieds sur Terre... et dans l’espace

Thomas Pesquet rêve de poser un pied sur la Lune. Pour cela, mieux vaut être bien chaussé. C’est sans doute ce qu’a dû se dire le Stade Toulousain, qui a eu l’idée d’offrir une paire de sneakers unique à son ambassadeur. Un projet confié à LBT Sneakers, la branche dédiée du Bottier Toulousain. Et pour que le projet allie ses différentes passions - rugby, basket et espace - l’idée étaient de fabriquer ces chaussures à partir de matériaux du secteur spatial, fournis gracieusement par plusieurs partenaires.

« Ce projet a demandé environ une centaine d’heures de travail, entre le choix des matériaux, les échanges, le design, le prototype et la réalisation définitive », souligne Jean-Emmanuel Pialoux, le fondateur du Bottier Toulousain, qui avoue avoir été « comme des gamins » avec son associé Nicolas Fournès. Deux modèles avaient été dessinés et Thomas Pesquet a opté, depuis l’ISS, pour la Air Jordan 1 Off-White. Les parties dorées sont réalisées à partir de MLI, un isolant thermique pour les satellites, les parties blanches en Betacloth, un régulateur thermique utilisé pour les combinaisons des astronautes, et la fameuse virgule de la marque à partir de grillage laiton utilisé dans la robotique spatiale.

Le club rouge et noir a donc mobilisé la filière spatiale locale pour permettre aux artisans toulousains de trouver les matériaux les plus adaptés. Christian Bec, dans le milieu depuis de nombreuses années, a joué le rôle d’intermédiaire. C’est ainsi qu’Hemeria, fabricant de nano-satellites, a participé avec enthousiasme à cette mission originale, comme le confirme Nicolas Multan, son directeur général. « J’adore ce type de projet. C’était un super partenariat. Nous avons listé les matériaux que nous pouvions fournir et Jean-Emmanuel Pialoux a choisi en fonction de leurs propriétés et de sa capacité à les travailler. » Quatre personnes ont participé au projet au sein de la société toulousaine, qui a fourni MLI et Betacloth.

Une vitrine pour le spatial toulousain

Le dirigeant d’Hemeria le reconnaît volontiers, « si le résultat donne une paire de sneakers vraiment sympa, c’est un aussi un très bon coup de pub ». Aujourd’hui, être associé au nom de Thomas Pesquet est en effet synonyme de médiatisation. Une mise en lumière qu’apprécie aussi le Bottier Toulousain. « Cela nous a permis de découvrir l’univers du spatial, mais aussi de dépoussiérer l’image du métier de bottier... Nous avons reçu pas mal de commandes avec des projets précis depuis », confie Jean-Emmanuel Pialoux.

Autre entreprise impliquée dans l’aventure, Comat avait notamment conçu le container blob et la pince Télémaque pour la dernière mission de Thomas Pesquet. Dans ce projet, elle a fourni le métal nid d’abeille et du MLI pour concevoir les sneakers. « Mais surtout, le Bottier Toulousain nous a indiqué qu’il faudrait une boite pour offrir la paire de chaussure. Nous avons donc fait le design de la boite, comme un clin d’œil au container blob qui a rejoint l’ISS. »

Des clins d’oeil, la paire de Air Jordan 1 Off-White en est remplie. « Il y a plein de rappels à ses missions, au Stade Toulousain... Nous avons même utilisé du nubuck grain lunaire », s’amuse Jean-Emmanuel Pialoux. Si la remise en main propre en présence de toutes les parties prenantes n’a pas pu avoir lieu en raison de l’annulation du match Toulouse-Cardiff, une séance photo s’est déroulée à la Cité de l’espace. En alliant Stade Toulousain, filière spatiale et Thomas Pesquet, la réussite était assurée pour le Bottier Toulousain.

Paul Périé

Sur les photos :

> Thomas Pesquet dans les vestiaires du Stade Toulousain.

> Détails des chaussures. - Crédit : Clément Gomes/@gawmess.

> La paire présentée dans la boite conçue spécialement par Comat. - Crédit : David Job/@therealmrblonde.