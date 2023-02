Grande concertation sur l’eau, la Région fait appel aux habitants

La Région Occitanie a lancé, en novembre dernier, la grande concertation sur l’eau. Cette enquête menée auprès de l’ensemble des acteurs de l’eau, du monde économique, des chercheurs et des entreprises doit permettre à la région d’alimenter et d’orienter la feuille de route régionale sur l’eau qui sera adoptée en juin prochain. Cette consultation est seulement la première étape de la feuille de route régionale sur l’eau. Elle a pour vocation de recueillir les actions et bonnes pratiques sur l’usage de l’eau par les citoyens.

La deuxième étape est une consultation sur les outils et les solutions pour une meilleure gestion de l’eau. Elle sera suivie par des échanges entre les élus régionaux et les habitants dans les territoires et les maisons de Région pour sensibiliser la population aux problèmes de l’eau et apporter des solutions. Vous avez jusqu’au 22 mars pour contribuer à la première étape en répondant à la concertation citoyenne en ligne.

Grande concertation sur l’eau de la Région Occitanie. Jusqu’au 22 mars, en ligne.