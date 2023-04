Coup d’envoi des travaux de la nouvelle cité administrative de Toulouse

Dix-huit mois de travaux et 90 millions d’euros d’investissements de l’État seront nécessaires pour construire la future cité administrative de Toulouse. « Elle s’inscrit dans le cadre du programme national de valorisation des cités administratives et sa livraison est attendue fin 2024 », a indiqué Pierre-André Durand, le préfet de l’Occitanie et de Haute-Garonne, à l’occasion de la pose de la première pierre. « La cité de 30.000 m2 permettra d’accueillir 1600 agents de douze administrations distinctes, dans l’esprit d’un village des services de l’État, ouvert aux usagers. »

Le chantier comprend la restauration du bâtiment Lemaresquier et la construction de deux bâtiments attenants (R+4). Il est mis en œuvre par Bourdarios (Groupe Vinci) avec Architecturestudio et Letellier Architectes dans le cadre d’un marché global de conception réalisation maintenance. La cité est située au coeur de la Zac Guillaumet (1250 logements, des bureaux, des commerces et des services), elle aussi en cours de travaux et qui sera totalement achevée en 2025.