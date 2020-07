Gym Lounge, la première salle de sport intelligente à Toulouse

Présent dans le milieu des salles de sport depuis près de trente ans, Stéphane De Oliveira a fait le pari, pendant le confinement, de repenser entièrement son offre. « Je souhaitais apporter une plus-value, aller vers quelque chose de plus doux, de plus précis, qui s’appuie sur une analyse corporelle et me positionner sur le sport santé », indique le patron de Gym Lounge, à Toulouse. Ce nouveau nom, qui remplace Hall Fitness, accompagne le changement de stratégie. L’idée est également d’attirer une nouvelle population, pas forcément adepte des salles de musculation.

Du sport connecté 100 % assisté

En effet, à l’aide de la technologie eGym, le client suit un programme parfaitement adapté à ses besoins. Développé par une start-up allemande qui a reçu 25 millions d’euros de la Banque publique d’investissement, ce système assisté à 100 % repose sur l’intelligence artificielle. « Dans un premier temps, un coach prend les différentes mesures de votre corps, qu’il intègre dans le système », indique Stéphane De Oliveira. « La personne est ensuite soumise à des tests cardio-vasculaires et des tests de force pour déterminer la charge d’entraînement. » L’ensemble des données est stocké et accessible via un badge, qui permet par ailleurs le réglage automatique de la machine à votre gabarit.

L’achat de ces machines de cardio et de musculation connectées, équipées de vérins électroniques, représente un investissement de 150.000 euros. Gym Lounge est ainsi la première salle de sport intelligente de Toulouse mais propose aussi, sur ses 800 m2, des machines traditionnelles et des cours collectifs. « La première phase de test, de bilan et de réglages coûte 119 euros et l’abonnement revient ensuite à 39 euros par mois », précise Stéphane De Oliveira. Cette innovation aurait déjà séduit une soixantaine de personnes et il assure que 80 % de ceux qui l’ont essayé se sont abonnés.

Obtenir le label sport-santé

Au-delà de l’aspect technologique, c’est aussi l’ouverture vers le sport-santé permise par ces machines qui a séduit le patron de Gym Lounge. « C’est un concept qui se développe beaucoup en Europe. Et eGym offre la possibilité d’établir un programme de réhabilitation fonctionnelle, de lutte contre le diabète de type 2, de renforcement métabolique et pas seulement de développement musculaire », explique Stéphane De Oliveira, qui souhaite acquérir le label sport-santé via le Creps de Toulouse. Grâce à cela, des médecins pourraient prescrire des séances de sport dans sa salle.

Paul Périé

Sur la photo : Stéphane De Oliveira est fier de ses nouvelles machines permettant un entraînement adapté à chacun. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.