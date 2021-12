Haute-Garonne. Consulto Conseil aide au décrochement de financements publics

En mars 2020, Ludovic Nowacki, ancien de l’agence Ad’Occ, et Édouard Renault, « au profil plus commercial », ont lancé leur cabinet de conseil aux entreprises pour décrocher des financements publics. Amis depuis le lycée, ils ont « toujours su (qu’ils) monteraient une boîte ensemble ». Après avoir « écarté des dizaines d’idées », ils se sont lancés sur « ce qu’ils savaient faire » juste avant le premier confinement. Consulto Conseil a été immatriculé un certain 17 mars 2020.

Avec leur expertise, ils accompagnent des entreprises de A à Z, de l’identification des aides existantes aux comptes rendus d’utilisation de ces subventions. Ainsi, ils sollicitent les financeurs publics en présentant les projets, montent les dossiers, suivent les procédures. « Jusqu’à présent, on affiche 100 % de réussite sur les dossiers qu’on a portés jusqu’au bout », se félicite Ludovic Nowacki. Les démarches administratives prennent du temps, entre six mois et un an. « À chaque étape, le client peut se faire écarter par l’organisme. Notre rôle, c’est de diminuer ce risque d’échec. » L’un planche sur les dossiers, l’autre s’occupe des partenariats.

« Maintenant, je suis dans le camp du client »

Leur cible se trouve plutôt être des TPE et PME, de toute la France en théorie. « En pratique, on a surtout un ancrage en Occitanie, même si certains clients travaillent en Île-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Paca… » Il s’agit essentiellement de prestations ponctuelles. Les concurrents de Consulto Conseil privilégient des secteurs comme l’énergie, l’innovation, le numérique et les start-up en général. Des acteurs souvent très guidés et informés. « On a voulu prendre ce contre-pied et chercher les secteurs moins accompagnés : l’industrie, le BTP, le commerce… » Ce qui n’empêche pas les Toulousains d’intervenir sur quelques pépinières.

Des organismes (associations ou collectivités) orientent déjà les acteurs gratuitement vers les aides existantes. Mais selon Ludovic Nowacki, ces organismes privilégient certains financements : « Par exemple, la CCI vous guide surtout vers des aides régionales. Nous, que ce soit municipal, régional, national ou européen, on scrute tous les financeurs possibles. » Lorsqu’il travaillait au sein de l’agence Ad’Occ, son rôle consistait à présélectionner les dossiers puis à les orienter. « Mais je penchais dans le camp des financeurs, on rejetait les dossiers qui n’entraient pas dans les cases. Désormais, je suis totalement dans le camp de mes clients : mon objectif c’est de les faire rentrer dans la case d’éligibilité. »

Pour son premier exercice, Consulto Conseil déclare un chiffre d’affaires « proche de 50.000 euros » et compte plus de soixante clients. Pour 2022, le binôme espère développer de nouveaux partenariats. Pour le moment, ils ne travaillent qu’à deux mais « peut-être plus pour très longtemps si on continue à ce rythme ».

Mathieu Michel

Sur la photo : Les deux membres fondateurs de Consulto Conseil Édouard Renault et Ludovic Nowacki. Crédit : Consulto Conseil.