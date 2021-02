Haute-Garonne : baisse du nombre de dossiers de surendettement en 2020

La séance plénière annuelle de la commission du surendettement de la Haute-Garonne s’est tenue le 15 février 2021. Suivant une tendance observée au plan national, le nombre de dossiers déposés auprès de la Banque de France enregistre une forte baisse en 2020. Avec 1905 situations de surendettement déclarées, le recul est de 26,5% dans le département (après un repli de 16% en 2019 et de 3% en 2018). La forte baisse de l’an passé serait due, selon la Banque de France, aux différents mesures mise en place par le gouvernement, les collectivités locales et autres acteurs économiques (bailleurs sociaux, établissements de crédits, etc.) pour prévenir les difficultés des ménages.

Pour les populations les plus fragiles en Haute-Garonne, ces aides financières n’ont pas été suffisantes. Elles ont été contraintes à un dossier de surendettement. Leur situation est pour la moins préoccupante. Plus de la moitié des ménages surendettés n’a aucune capacité de remboursement. 86,8% ont un patrimoine brut inférieur à 2000 euros. 74% des ménages concernés sont composés de personnes seules ou de familles monoparentales.

En 2020, plusieurs nouveautés ont été mises en place pour améliorer la situation de ces personnes. La loi du 17 juin 2020 permet d’effacer des dettes professionnelles dans le cadre du rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire). Autre exemple, l’ouverture en fin d’année d’un portail « déposants » permettant d’effectuer un dépôt de dossier en ligne de manière plus simple, confidentielle et plus sécurisée.