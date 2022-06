Hoope lève 500.000 euros pour poursuivre son développement

Leur pâte à tartiner et leurs biscuits à base de spiruline, une micro-algue riche en nutriments, sont désormais en vente dans 1500 points de vente en France, dont les magasins Carrefour et Intermarché. Trois ans après sa création, l’entreprise toulousaine Hoope a su convaincre la grande distribution des bienfaits de ses produits bio et made in France, incorporant ce complément alimentaire. En un an, elle a multiplié par quatre son activité et compte aujourd’hui dix salariés. Elle vient de réaliser une levée de 500.000 euros pour poursuivre son développement.

« En intégrant les centrales d’achat nationales de ces deux enseignes, notre entreprise change d’échelle avec une énorme visibilité puisque, l’an dernier, nos produits étaient en vente dans 400 magasins », souligne Christophe Sovran, fondateur de Hoope avec Alexis Lesly-Veillard. « À nos débuts, c’est nous qui démarchions directement les magasins un à un pour convaincre avec notre pâte à tartiner. Après beaucoup d’investissement sur la R&D pour créer les recettes de nos produits, nous avons investi ces deux dernières années dans des commerciaux pour accroître nos parts de marché. Nous allons encore recruter cette année deux ou trois personnes pour étoffer cette équipe. »

Nouvelles gammes de produits

En parallèle de la levée de fonds, la société toulousaine a lancé deux nouvelles gammes toujours dans l’univers du sucré, en plus de ses dix références existantes. Un nouveau muesli croustillant, sans sucre ajouté, a ainsi été créée. Des biscuits en-cas, pour la pause de 10 heures ou du goûter, ont également vu le jour, au goût figues-noisettes, chocolat ou sésame. Enfin, des mueslis 3 noix et chocolat ont été lancés en vrac.

« C’est dans notre ADN d’aller vers ce type de format en vrac, plus éco-responsables », précise Christophe Sovran. « Nous travaillons déjà sur les nouveaux produits de 2023, en restant concentrés dans l’univers du sucré. Nous voulons continuer à investir le marché national, nous sommes en négociation avec Auchan en région, Leclerc et System U. À terme, nous visons le marché international. » En 2022, Hoope prévoit un chiffre d’affaires d’un million d’euros et vise les 2 millions dès l’an prochain.

Julie Rimbert

Sur la photo : Christophe Sevran, un des deux fondateurs de l’entreprise Hoope. - Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.