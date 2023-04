L’entreprise toulousaine Hoope se lance dans les boissons végétales bio

Après la pâte à tartiner et les en-cas du petit déjeuner, l’entreprise toulousaine Hoope attaque le marché des boissons végétales, toujours avec de la spiruline. Des nouveaux produits pour continuer le développement de cette société de foodtech créée en 2018. Sur ce nouveau créneau, Hoope veut gratter des parts de marché au leader, Bjorg, et aux marques distributeurs rarement bio. La marque intègre donc cette nouvelle catégorie de produits avec quatre références : amande, noisette, avoine et riz.

« C’est un marché dans la continuité de notre gamme existante d’épicerie sucrée et, surtout, c’est intéressant car les volumes y sont élevés », souligne Christophe Sovran, fondateur de Hoope avec Alexis Lesly-Veillard. « Les marques des boissons végétales proposent des produits à peu près similaires donc nous voulons nous différencier avec nos boissons à forte valeur ajoutée avec la spiruline, bio, sans sucre ajouté, sans additifs ni arômes. Elles peuvent évidemment être mélangées avec notre muesli ou nos en-cas de petit déjeuner. »

Distribution en grande surface

Les boissons végétales sont déjà commercialisées dans les rayons des grandes surfaces au national chez Intermarché, Auchan, Casino, Franprix et en région chez Carrefour et Leclerc. L’entreprise toulousaine ambitionne de vendre près de 150.000 unités de ce nouveau produit, dont le prix est compris entre 2,49 euros et 3,99 euros. « Et nous espérons bientôt intégrer une nouvelle enseigne de la grande distribution », précise Christophe Sovran.

L’an dernier, Hoope, qui compte douze salariés, avait réalisé une levée de 500.000 euros pour poursuivre son développement. Secrète sur son chiffre d’affaires en 2022, elle prévoit une croissance de 100 à 150 % de son chiffre d’affaires en 2023, soit environ 2 millions d’euros, et surtout une nouvelle levée de fonds, estimée à 1 millions d’euros d’ici juin.

Julie Rimbert

Sur la photo : Christophe Sevran et avec Alexis Lesly-Veillard, les deux fondateurs de l’entreprise Hoope. - Crédit : Hoope.