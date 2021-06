Les produits à la spiruline de la start-up toulousaine Hoope séduisent de nouveaux clients

Trois ans après leur lancement, les produits de la marque toulousaine Hoope sont désormais présents dans 400 magasins en France. Un beau succès pour ses fondateurs, qui ont misé sur la spiruline, une micro-algue riche en nutriments, intégrée d’abord dans une pâte à tartiner, des mueslis et cette année des biscuits bio pour le petit-déjeuner. En l’espace de quelques mois, la jeune pousse a multiplié par trois ses volumes de vente et son chiffre d’affaires mensuel.

« Après avoir beaucoup travaillé ces dernières années sur nos trois gammes de produits, comptant dix références, nous nous sommes bien développés cette année sur le plan commercial, ce qui nous a permis d’être plus attractifs auprès des magasins et des consommateurs », souligne Christophe Sovran, l’un des deux fondateurs de Hoope avec Alexis Lesly-Veillard. « Cela s’est aussi accéléré avec notre dernière gamme de biscuits bio lancée en septembre 2020, produits en France et sans additif. L’entrée dans les entrepôts et la centrale d’achat de Carrefour dans le Sud-Ouest et l’Ile-de-France en janvier nous permet une diffusion plus large car, auparavant, nous démarchions magasin par magasin. »

Une nouvelle gamme par an

Les produits à base de spiruline de Hoope sont en vente sur leur site internet mais aussi dans les magasins Intermarché, Auchan, Leclerc, Système U et Franprix. Depuis un an, l’entreprise, qui compte aujourd’hui sept salariés, s’est installée dans des locaux du Grand marché de Toulouse, avec un lieu de stockage de 250m2. Pour poursuivre son ascension, elle réfléchit déjà à la création d’une nouvelle gamme sucrée. Et peut-être à se lancer, d’ici quelques temps, sur le marché des produits salés pour le snacking et l’apéritif.

« L’idée est de sortir une gamme par an, avec une extension sur celle des biscuits cette année », précise Christophe Sovran. « Nous envisageons aussi des biscuits en-cas pour la pause déjeuner avec différents goûts. Pour accentuer notre développement, nous cherchons de nouveaux investisseurs privés et publics afin de lever 500.000 euros d’ici cet été. » D’ici la fin de l’année, Hoope prévoit le recrutement de trois personnes et vise un chiffre d’affaires en 2021 de 350.000 à 450.000 euros et près de 1 millions d’euros en 2022.

Julie Rimbert

Sur la photo : Christophe Sovran co-fondateur de Hoope qui commercialise la Spiruline. Crédits Rémy Gabalda-ToulÉco.