L’agence Ad’Occ et le plan d’animation de la filière hydrogène régionale en Occitanie Hydeo organisent une série d’événements avec les acteurs de la filière hydrogène norvégienne. Le premier événement de cette série aura lieu le 12 février à 10 heures, sous la forme d’un webinaire. Il aura pour but de présenter les dynamiques propres aux deux territoires ainsi que les acteurs régionaux et quelques projets inspirants. Inscription en ligne. À noter que les échanges se feront en anglais.

