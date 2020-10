Logiciels. IGE+XAO va bien malgré la crise sanitaire

Depuis plus de trente-quatre ans, le groupe informatique de Colomiers IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d’une gamme de logiciels pour aider les sociétés à maintenir la partie électrique de leurs installations. Sur le troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO s’élève à un peu plus de 8 millions d’euros, soit un niveau comparable à celui de l’exercice précédent (- 0,5 %). Sur les neuf premiers mois, ce chiffre atteint près de 24 millions d’euros.

Malgré la crise du Covid-19, des efforts importants continuent d’être déployés sur le développement de nouvelles technologies, notamment autour du cloud et de la modélisation en trois dimensions. Parallèlement, le Groupe prépare le lancement de nouvelles versions de ses logiciels phares, SEE Electrical et SEE Electrical Expert.

IGE+XAO emploie plus de 370 personnes dans le monde, réparties dans trente-et-un sites et vingt pays.