Le Toulousain Monkilowatt veut mettre ses clients à l’abri

Née il y a six ans, Monkilowatt entre dans le dur en cette fin 2022. Spécialisée dans la production et le stockage d’électricité renouvelable, elle va en effet livrer à l’ONG Médecins Sans Frontières ses premiers abris autonomes énergétiquement, à base de panneaux photovoltaïques. Mais avant l’accélération, le chemin fut périlleux. Le projet est lancé en 2016 par Christian Saubion, fondateur de Cirtem [1], et Jean-Marc Lalane, l’un des fondateurs du groupe informatique IGE+XAO [2]. Ils seront rejoints par deux autres associés et planchent sur l’innovation qui pourra les distinguer. « Nous sommes passés peu à peu de l’idée d’un générateur photovoltaïque autonome pouvant se mettre dans des conteneurs à des systèmes d’abris autonomes énergétiquement », résume Jean-Marc Lalane, qui explique que c’est une discussion avec un ami militaire qui lui a fait part de son besoin d’un tel « système solide et facile à monter » qui a participé fortement à réorienter le projet. Un brevet international est déposé par les Toulousains.

« Être autonome énergétiquement, cela a une vraie valeur »

Début 2020, les entrepreneurs font un mauvais choix. Au lieu d’aller directement vers la construction “de bases de vie” pour le secteur médical ou militaire, ils décident de s’adresser d’abord à la filière événementielle, qu’ils jugent alors « plus porteuse économiquement ». Sauf que la crise sanitaire stoppe le secteur. Il faut donc aller vers leurs premières intuitions.

Deux ans sont nécessaires pour voir aboutir un premier projet avec Médecins Sans Frontières. Mais, heureusement pour les entrepreneurs, le monde post-Covid leur est plus favorable. Entre les chaleurs extrêmes de cet été 2022 qui a rendu le réchauffement climatique non contestable et la crise de l’énergie, l’heure est plus que jamais à la transition énergétique. « Tout le monde commence à bien comprendre qu’être autonome énergétiquement, cela a une vraie valeur. Depuis la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix de l’énergie, il y a une prise de conscience qu’à l’avenir, ne plus dépendre de la Russie ou encore de l’Arabie Saoudite, cela serait pas mal. L’électricité est apparue pendant longtemps comme quelque chose de pas cher, qui semblait couler à flots. Ce n’est pas étonnant que l’armée et les ONG aient été les premiers sensibles à notre solution. Ils ont vu le coût et la dangerosité des installations non renouvelables », explique le dirigeant de Monkilowatt.

L’année prochaine, l’entreprise toulousaine devrait déployer ses abris dans le secteur du BTP et dans l’armée. Elle attend aussi les résultats d’un appel d’offres des Jeux olympiques de Paris 2024 auquel elle a répondu. Pour continuer à se développer, elle devrait embaucher quatre personnes supplémentaires au premier semestre 2023 et faire une levée de fonds d’au moins 1 million d’euros, notamment auprès de la plateforme de financement participatif pour les entreprises Wiseed. Monkilowatt est pour le moment localisé sur la base de Francazal. Elle y occupe un hangar de 600 mètres carrés où elle assemble ses abris, dont une chaîne de sous-traitants fabrique les différents éléments. Et l’entreprise toulousaine assure que « 95 % sont français ». Seule la batterie serait produite en Italie.

Matthias Hardoy

Sur la photo : À l’intérieur de ce conteneur maritime se trouvent six tentes de 25 mètres carrés entièrement modulables, 90 panneaux photovoltaïques et six batteries de 10 kilowatt-heure (kWh) chacune. Tous ces éléments forment les abris autonomes de 150 mètres carrés livrés en cette fin d’année à Médecins Sans Frontières par Monkilowatt. Crédit : Monkilowatt.