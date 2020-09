Le chiffre d’affaires de IGE+XAO, touché par la crise, chute de 8 %

Le groupe IGE+XAO a publié son bilan comptable, affecté par la crise liée au coronavirus. Sur le premier semestre 2020, la filiale de Schneider Electric enregistre une baisse de 8 %, passant de 17,2 millions à 15,8 millions d’euros. Néanmoins, les ventes par souscription de logiciel du groupe ont augmenté de plus de 12 %. Au niveau financier, IGE+XAO jouit d’une trésorerie de 45,5 millions d’euros. La filiale se veut rassurante et entend poursuivre ses objectifs : « accélérer le développement international, augmenter la rentabilité et maintenir un fort investissement R&D ».

La société toulousaine commercialise une gamme de logiciels informatiques pour concevoir et maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Elle compte plus de 370 personnes réparties dans vingt pays et possède plus de 93.840 licences diffusées dans le monde.