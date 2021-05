Logiciels. IGE+XAO en croissance au premier trimestre 2021

Le groupe informatique de Colomiers IGE+XAO présente un chiffre d’affaires consolidé légèrement supérieur à 8,8 millions d’euros au premier trimestre 2021, en augmentation de 6,5% par rapport à 2020. Après une année marquée par la crise sanitaire et économique, le groupe, qui compte Schneider Electric Industries à son capital, juge ses résultats « solides ». Les ventes d’abonnements auraient connu une hausse de plus 18%.

Au niveau financier, le groupe disposerait des capitaux propres qui atteindraient 49 millions d’euros, une absence d’endettement bancaire et une trésorerie identique aux capitaux propres, soit près de 49 millions d’euros. L’assemblée générale annuelle de IGE+XAO du 26 avril a décidé de ne pas distribuer de dividendes en 2021, comme l’année dernière.

Sur la période, le groupe a lancé deux nouvelles versions de ses logiciels SEE Electrical Expert, logiciel pour la conception des installations électriques, et SEE Electrical 3D Panel+, dédié à la conception et la fabrication en trois dimensions de tout type d’armoires électriques.