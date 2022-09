Immobilier. Coup d’envoi pour le nouveau campus toulousain de TBS Education

Pousser les murs face à l’essor de l’école et faire émerger un campus unique capable d’accueillir 4500 étudiants sans quitter le quartier Compans-Caffarelli. C’est l’équation à laquelle doit répondre le futur campus de TBS Education (30.000 m2 et sept étages), bientôt construit en lieu et place du petit palais des sports de Toulouse.

L’école avait candidaté dès 2018 au programme « Dessine-moi Toulouse », qui prévoyait justement la réhabilitation du quartier Compans ; mais avait essuyé de vives oppositions de riverains. Finalement, de multiples concertations ont permis de faire aboutir le projet. « Dans le cadre de Dessine-moi Toulouse, nous nous devions de proposer un bâtiment intégré et ouvert sur la ville, en plus des nécessités de l’école. Ce sera le cas avec un rez-de-chaussée public et traversant, et un gymnase en sous-sol, dont les usages seront partagés avec la ville », décrit Stéphanie Lavigne, directrice générale de TBS Education.

Un campus multi-usages

Pour le cabinet de l’architecte portugais Francisco Aires Mateus, lauréat du concours de maîtrise d’œuvre, le défi technique est de taille. « Il s’agit de construire un campus sur une emprise au sol d’à peine 6000 m2. Dans cet espace si contraint, nous devions créer l’équivalent d’une ville dans un seul bâtiment, avec des espaces pédagogiques, des bureaux, des espaces partagés, dont un double amphithéâtre ouvert aux événements publics, un gymnase, et surtout rester ouvert sur la ville », décrit Anna Bacchetta, l’architecte en charge du projet.

Pour y répondre, l’architecte a opté pour une écriture sobre avec une structure en béton pour l’inertie, enveloppée d’une façade ventilée en briques foraines, qui protègera du soleil et de la chaleur. « Le bâtiment massif est percé en de multiples endroits, notamment par un atrium central qui laisse entrer la lumière », décrit Anna Bacchetta. « Ici, pas de façades vitrées, mais vingt-quatre terrasses extérieures percées, végétalisées ; et les lieux de vie des étudiants rassemblés au dernier étage autour d’une terrasse rooftop jardinée. C’est un bâtiment à l’architecture méditerranéenne. »

Booster l’attractivité

Dans ce projet porté en co-maîtrise d’ouvrage avec Toulouse Métropole - qui avait cédé le foncier - TBS Education investit 120 millions d’euros TTC en propre. Elle compte notamment sur la revente d’Entiore (13.000 m2 entourés d’une dizaines d’hectares, en partie constructibles), pour boucler son financement. Avec ce campus totem, elle ambitionne aussi de retrouver de la visibilité sur la scène nationale des écoles de management. « Un campus influence considérablement l’attractivité d’une école et je considère que nous sommes à ce jour extrêmement pénalisés, car nos conditions d’accueil ne sont plus en phase avec les attentes et le flux de nos étudiants », pointe Stéphanie Lavigne. « De même, ce nouveau campus va nous permettre de resserrer les liens avec les dirigeants d’entreprises d’Occitanie, dont beaucoup sont des alumnis. Nous disposerons de lieux dédiés pour démarrer de nouvelles expériences entreprises. »

Le permis de construire a été délivré fin mai 2022 pour une livraison attendue à la rentrée 2026, après trois ans de travaux.

Béatrice Girard

Sur la photo : Structure en béton et briques foraines pour la façade du futur campus de TBS. Crédit : Francisco Aires Mateus.