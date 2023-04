Immobilier. Pour les courtiers, « il y a urgence à débloquer le marché des crédits »

Quelle est la situation du crédit immobilier en France en ce moment ?

Elle est assez catastrophique, proche de ce que nous avons vécu en 2008 au moment de la crise des subprimes. Les taux ont augmenté très rapidement : là où l’on constatait du 1,80 % en moyenne sur 25 ans il y a un an, on est aujourd’hui à 3,40 %. Tous les observatoires (Banque de France, Crédit Logement) montrent que le nombre de prêts immobiliers accordés a chuté de 30 % en France sur la même période.

Quels sont les profils les plus pénalisés ?

C’est sur ce point aussi que la situation est inédite : de nombreux profils sont en réalité pénalisés, c’est un peu le désalignement des planètes. Les primo-accédants et les jeunes qui manquent d’apport ne parviennent pas à acheter. Les familles ne parviennent plus à acheter assez grand, elles dépassent le taux d’endettement de 35 % imposé par la loi, ou n’ont plus, aux yeux des banques, un reste à vivre suffisant, et sont exclues du marché. Les séniors sont eux pénalisés par des assurances élevées et les taux d’usure… En réalité, la perte de pouvoir d’achat est impressionnante. L’UIC [1] a rendu un rapport au gouvernement dans lequel nous montrons qu’un acheteur qui gagne 2500 euros net pas mois aujourd’hui peut emprunter 161.000 euros. Il y a un an, c’était 213.000 euros, soit 25 % de plus !

La hausse mensuelle du taux d’usure n’a donc rien changé ?

Cela a légèrement amélioré les choses, mais pas au point de dégripper le marché. Le taux d’usure est de 4,24 % sur 20 ans et plus ; donc avec un taux moyen de 3,40 % sur 25 ans, on passe en théorie de justesse, mais là encore pas pour tous les profils. Au-delà de 45 ans, les assurances sont chères et viennent percuter le taux d’usure. Comme les taux de crédits vont continuer d’augmenter les prochains mois, il faudra, selon moi, attendre au moins l’automne prochain pour redonner de l’air aux acheteurs.

Que propose l’UIC pour débloquer la situation ?

Trois évolutions immédiates permettraient de gagner un peu de souplesse dans l’examen des dossiers de financement, car il y a urgence à débloquer le marché des crédits immobiliers. Nous demandons pour cela que des durées d’emprunt supérieures à 25 ans soient autorisées pour les moins de 30 ans.

Par ailleurs, que la problématique de l’apport, obligatoire pour les banques, soit facilitée, en considérant les prêts consentis par l’État, notamment le PTZ, comme de l’apport. Ce n’est absolument pas le cas aujourd’hui !

Enfin, concernant le marché de l’investissement locatif, qui est aussi complètement grippé, nous demandons que les banques appliquent ce que l’on appelle la méthode de compensation. C’est-à-dire qu’elles assouplissent leur méthodologie de calcul de l’endettement. En effet, aujourd’hui, les candidats à l’achat qui sont déjà propriétaires d’une résidence principale voient leur taux d’endettement exploser s’ils souhaitent investir dans du locatif.

Il y a un an les banques rechignaient à financer car elles perdaient de l’argent en raison de taux trop bas. Aujourd’hui, les taux ont augmenté mais certaines refusent toujours les dossiers sous prétexte des risques… Elles doivent prendre leurs responsabilités.

Béatrice Girard

Sur la photo : Bérengère Dubus, la secrétaire générale de l’UIC constate une perte de pouvoir d’achat immobilier impressionnante et demande aux banques de prendre leurs responsabilités. Crédit : UIC.