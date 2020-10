Immobilier : Le plein de projets pour le promoteur Acantys

La fin de l’année et le premier trimestre 2021 s’annoncent satisfaisants pour Acantys puisque le promoteur immobilier toulousain va livrer, à quelques mois d’intervalle, pas moins de cinq résidences et près de 300 logements. En fin d’année, c’est Arizona, en face du lac de La Ramée, qui verra s’achever six maisons et quatre-vingt-dix-sept appartements, puis Via Notte, en plein centre de Mondonville, avec une résidence composée de cinquante-deux appartements.

Au premier trimestre 2021, dès le mois de janvier, le programme Calzea proposera à Saint-Orens un petit collectif de vingt-huit logements ; puis, avec La Source de Lilhac, implanté à Toulouse Lardenne, Acantys livrera vingt villas, soixante-dix-huit appartements et sept terrains à bâtir. Enfin, ce sera au tour de la résidence Sirius, en Île-de-France, qui comporte trente-deux appartements.

Le promoteur annonce également l’ouverture d’une nouvelle agence à Balma et lance la commercialisation de Poppy, un ensemble original composé de villas avec jardins et piscines en plein cœur du premier éco-quartier d’Andromède, sur la commune de Beauzelle.