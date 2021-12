Immobilier. Le programme Sporting Factory s’inspire de l’architecture des anciennes halles

C’est le plus important programme de logements livrés à ce jour dans l’écoquartier de la Cartoucherie. 14.000 m2 et 215 logements, mêlant formes urbaines et modes d’habitation variés. Construit en co-promotion par Sporting Promotion (51 %) et Angelotti Promotion (49 %), le macrolot a été conçu par deux agences d’architecture, Flint et Oeco Architectes. Il se décline en immeubles de hauteur R+9, ainsi qu’en maisons de ville en triplex, lofts, duplex dotés de larges verrières et conçus comme des ateliers d’artistes (de R+2 à R+4). Le coût des travaux de cette opération s’élève à 20 millions d’euros.

Métal et briques

« Sur la place, en surplomb des halles, nous avons opté pour des façades en briques rouge foncé et métal noir afin de répondre aux codes de l’architecture industrielle déjà présente », décrit Claire Furlan, de l’agence Oeco Architectes. « Les façades ont été travaillées avec de grandes failles pour abriter de grandes loggias et les différentes hauteurs suggèrent la skyline new-yorkaise. »

À l’arrière, les six îlots d’habitation entourent des jardins privés et des venelles piétonnes.

Fidèle à ses habitudes, Sporting Promotion a équipé la résidence de 450 m2 dédiés à des services réservés aux habitants en pied d’immeubles, notamment une salle de sport, un local-atelier à vélo ainsi que des commerces qui donnent sur la place.

Le programme compte 52 % de propriétaires occupants et 48 % d’investisseurs. « 14 % des logements ont été vendus à prix maitrisés (3000 euros/m2). Sur le marché libre, il faut compter 195 000 euros pour acquérir un T2, 260 000 euros pour un T3 et à partir de 350 000 euros pour un T4 », décline Arnaud Samson, le directeur commercial de Sporting Promotion.

Par ailleurs, soixante-quatre logements ont été vendus en Vefa à la SA Groupe des Chalets, entreprise sociale de l’habitat. Les 215 logements sont raccordés au réseau de chaleur urbain de la ville, grâce à une sous-station qui gère la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Actuellement, les 600 logements de la troisième et dernière tranche de logements de l’écoquartier Cartoucherie, aménagé par Oppidea, est en cours d’attribution.

Béatrice Girard

Sur la photo : Sporting Promotion et Angelotti livrent en copromotion 215 logements face aux halles de la Cartoucherie. Crédit : Sporting Promotion.