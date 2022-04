Immobilier. Sporting Village Blagnac : « Nous visons une clientèle affaires »

Kobé Myaro, vous ouvrez les portes de Sporting Village Blagnac cette semaine, avec une offre dédiée au coworking. De quoi s’agit-il ?

Soprting Works est un espace de coworking et de séminaires, qui permet de coupler travail et sport. En effet, Sporting Form, le club de sport attenant de 1500 m2, est accessible aux coworkers sans réservation dans le cadre d’une offre nomade valable trois mois.

Contrairement au Sporting Village Toulouse, pas d’hôtel ici, mais uniquement un restaurant, ouvert midi et soir. L’espace de coworking de 280 m2 dispose, quant à lui, de quarante-et-une places à partir de 12 euros la demi-journée ; et de trois bureaux collectifs louables au mois (199 euros). L’espace séminaire de 250 m2, accessible pour des événements de Teambuilding, est équipé de trois salles de conférence modulables.

Quelle clientèle visez-vous ?

Nous visons une clientèle affaire. Des jeunes actifs sportifs, la clientèle du Meett voisin, des cadres de l’aéronautique, des startuppers qui cherchent un endroit pour travailler… et en profiteront, pourquoi pas, pour enchaîner sur une séance de sport !

Pour l’offre séminaire et team building, nous pouvons accueillir jusqu’à 150 personnes dans des formules work and play sur mesure, et nous visons particulièrement les start-up, TPE et PME.

Vous ouvrez malgré un contexte économique très compliqué pour l’immobilier de bureau. Comment avez vous été impactés ? Quels sont vos objectifs ?

C’est une réalité, nous avons été très fortement touchés. En 2021, l’activité a réduit de moitié pour la salle de sport et, pour le reste, hôtellerie, restauration, etc. tout s’est pratiquement arrêté. Avant Covid, le chiffre d’affaires de Sporting Village Toulouse était de 1,1 million d’euros. Il a chuté à 511.000 euros en 2020, pour remonter à 645.000 euros en 2021. Cette année, nous espérons atteindre de nouveau le million d’euros à Toulouse et 380.000 euros à Blagnac.

Ce nouveau tiers-lieu fait d’ailleurs partie d’un ensemble de 124 logements collectifs et individuels qui ont été livrés en 2019. Mais, depuis, beaucoup de choses ont changé : le télétravail s’est imposé, la digitalisation aussi, la salle de sports devait ouvrir en octobre dernier, mais nous avons été plusieurs fois soumis à des fermetures administratives liées aux restrictions sanitaires…

Finalement, nous ouvrons ce jeudi 7 avril et sommes optimistes, car le rythme des demandes augmente.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Kobé Myaro, directeur des Sporting Village Toulouse et Blagnac, vise une clientèle affaires et espère renouer avec un chiffre d’affaires équivalent à celui d’avant-crise. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.