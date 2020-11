Immobilier : « À Toulouse, certaines banques ne financent plus à cause du Covid »

Toulouse est très dépendante de l’aéronautique, or le secteur est l’un des plus touchés par la crise sanitaire. Comment cela se traduit-il dans votre réseau ?

Nous avons créé ICC Finance en 2011 avec Damien Catala et Sylvain Gomez et sommes aujourd’hui implantés dans le grand Sud-Ouest, avec dix agences dans l’ex-Midi-Pyrénées, dont la moitié dans l’agglomération toulousaine. Chez nous, en temps normal, un client sur trois est lié de près ou de loin à l’aéronautique. Ces acheteurs, autrefois considérés comme des profils cibles pour les banques, sont désormais des profils à risque. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent plus emprunter, mais leurs dossiers sont analysés avec beaucoup plus de sévérité par les banques.

Comment cela se traduit-il dans les négociations ?

Pour éviter le surfinancement, les banques ne financent plus à 100 %, elles exigent un apport de 10 % du coût total de l’opération pour éviter de prêter au-delà de la valeur vénale d’un bien.

Lorsque les demandeurs travaillent dans l’aéronautique, les banques regardent la stabilité financière de leur employeur et il n’est pas rare qu’elles pondèrent leur revenu net de 10 à 15 %. De même, face au risque chômage, elles demandent fréquemment des « attestations de non procédure » pour se prémunir d’emprunteurs qui chercheraient à acheter avant un licenciement éventuel.

Constatez-vous une augmentation des refus de crédits ? Des volumes octroyés ?

Les refus de crédits sont en hausse de 15 % en moyenne depuis la crise et, parmi notre réseau de partenaires, certaines banques ont totalement fermé le robinet du crédit immobilier dès le printemps dernier. Pas de généralité cependant, d’autres établissements bancaires continuent de prêter. D’ailleurs, le crédit immobilier reste une activité très concurrentielle, c’est toujours pour les banques un moyen de conquérir de nouveaux clients. Sur les volumes de crédits octroyés, la baisse ne se traduit pas encore dans notre réseau. En 2019, nous avions financé 1200 dossiers et nous en sommes, à date, à 1570 depuis le début de l’année.

En dehors de l’aéronautique, quelle est la situation pour les autres emprunteurs ?

D’autres secteurs sont dans l’œil du cyclone, notamment l’événementiel et les cafés, hôtels restaurants. Néanmoins, ces clients se sont mis en retrait d’eux-mêmes, ils ne sollicitent pas de crédit en ce moment. Pour le reste, les primo-accédants sans apport ne parviennent plus à emprunter, de même que les investisseurs, auxquels les banques refusent désormais de financer des achats sur 25 ans.

Quels sont les taux moyens d’emprunt constatés aujourd’hui à Toulouse ?

Les conditions d’emprunt restent très avantageuses : pour ce mois de novembre, le taux moyen constaté sur 25 ans est de 1,30 % et il oscille entre 1 et 1,10 % sur 20 ans.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Le courtier Hugo Cariat constate que les cadres de l’aéronautique, autrefois profils cibles, inquiètent désormais les banques. Crédit : DR.