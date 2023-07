Immobilier : cette impressionnante perte de pouvoir d’achat qui paralyse le marché

Le doute n’est plus permis. Ce qui remontait depuis le début d’année comme des impressions de terrain, se traduit désormais dans les chiffres. Le courtier Meilleurstaux.com livre dans son 37e observatoire de l’immobilier des données préoccupantes. Dans ce réseau, la demande de financement est en baisse de 20 % depuis un an et elle s’accentue fortement depuis trois mois. Une tendance que le courtier qualifie d’autocensure de la part des acheteurs. Comment en est-on arrivé là, après des années d’euphorie immobilière ?

Première explication, la hausse fulgurante des taux d’intérêt. « Il y a un an, 60 % des barèmes bancaires se situaient entre 0,5 % et 1%, et aujourd’hui, 80 % sont entre 3,50 et 3,90 sur 20 ans. Une hausse rapide et continue qui nous ramène aujourd’hui à des taux proches de ceux de 2012 », évalue Maël Bernier, porte parole de meilleurstaux.com. Dans le même temps, plusieurs établissements bancaires, eux mêmes pénalisés et confrontés à des marges négatives, ont purement et simplement fermé les robinets des crédits immobiliers. « De ce côté là, nous avons de bons espoirs que la situation s’améliore à la rentrée car la situation redevient rentable pour les banques », nuance-t-elle.

Côtés acheteurs en revanche, les conditions de prêts plus strictes imposées par le haut conseil de la stabilité financière (HCSF), qui plafonnent le taux d’endettement des emprunteurs à 35 % sans tenir compte du reste à vivre, ont fait basculer une majorité d’acheteurs dans la catégorie des non-finançables.

50 à 60.000 euros de capacité d’emprunt partis en fumée

Illustration dans le réseau meilleurstaux.com qui comptabilisait en 2021 70 % des demandeurs en dessous du plafond d’endettement : aujourd’hui, passé par la hausse des taux et l’inflation, ce n’est plus le cas que de 55 % des demandeurs. « Plus inquiétant encore, nous estimons surtout que cette part des profils finançables va se réduire d’un tiers d’ici septembre car les taux n’ont pas fini de monter ; et les prix ne baissent pas suffisamment pour compenser », évalue Maël Bernier qui conclut : « entre janvier 2022 et septembre 2023, les ménages français auront perdu en moyenne entre 50 et 60.000 euros de capacité d’emprunt. »

Un avis partagé à Toulouse par le réseau concurrent Cafpi. « C’est devenu très compliqué pour plusieurs catégories d’acheteurs. Les primo accédants sans apport ou avec un apport trop faible sont éjectés du marché, comme les investisseurs mais aussi les candidats à l’achat de confort qui cherchent plus grand et plus cher. Car ces derniers ne sont plus suivis par les banques dans le cadre de crédits relais », détaille Nicolas Puglièse, le responsable régional Occitanie chez Cafpi.

Ca bloque pour les biens affichés entre 380 et 650.000 euros

Du côté des notaires, qui connaissent pourtant toujours un léger décalage lié aux délais des avant-contrats, le sentiment est le même. « Le ralentissement est très net, il y a moins d’acheteurs et donc moins de ventes, de l’ordre de -12 % concernant les maisons dans l’ensemble de la Haute-Garonne. Quant au marché toulousain, seuls les petits prix trouvent essentiellement encore preneurs », évalue maître Frédéric Giral, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Haute-Garonne.

« Nous avons identifié que toutes les ventes situées dans la gamme de prix entre 380.000 et 650.000 euros sont les plus impactées ; ceci concerne donc le cœur du marché toulousain et de la première couronne. La situation est aussi compliquée pour les budgets plus élevés dont les projets sont soumis à des reventes, faute de prêts relais. Dans ce marché grippé, plus rien ne fonctionne, c’est un peu un cercle infernal ! », pointe le notaire.

Béatrice Girard

Photo d’illustration - Licence Creative Commons - DR