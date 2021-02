Immobilier d’entreprise. À Montpellier, le marché résiste mais le foncier fait défaut

Une année pas comme les autres. C’est sans surprise que le secteur de l’immobilier d’entreprise a été impacté par la crise sanitaire, révélant des chiffres moins encourageants qu’en 2019. En effet, en 2019, cela faisait deux années consécutives que Montpellier franchissait la barre symbolique des 100.000 m² commercialisés. En 2020, le volume global des transactions s’élève à 71.566 m² de bureaux placés, soit 30% de moins qu’en 2019. Mais, malgré tout, ce résultat « se rapproche de la moyenne décennale (76.807 m²) », décrypte l’Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise. Ses membres observent également une demande toujours active à Montpellier, au 3e trimestre 2020, avec une hausse de 60% de demande pour les bureaux, notamment sur le segment des petites surfaces (100 à 300 m²).

L’offre neuve actuelle est cependant jugée « insuffisante ». Le stock de bureaux à Montpellier étant déjà très faible, il continue de baisser, que ce soit dans le neuf ou dans le seconde-main. L’observatoire reste néanmoins positif, avec les livraisons futures des quartiers Cambacérès, Eurêka et son extension, Nouveau Saint-Roch et Port Marianne (Zac République et Rive gauche), qui participeront à augmenter de manière significative le volume de ce stock. Autre point positif : les loyers toujours attractifs à Montpellier, pour la location de bureaux neufs, de bon standing (160 à 180 euros HT/m²/an pour les valeurs prime).

« Ces résultats témoignent de l’impact de la crise sanitaire sur la vie des entreprises, mais l’attractivité et le dynamisme de notre territoire nous permettront de surmonter cette période, le développement économique étant une priorité », souligne Hind Emad, déléguée au développement économique et numérique à Montpellier Méditerranée Métropole.

Le foncier économique, enjeu majeur pour la Métropole

Concernant les locaux d’activité, c’est une hausse du volume de transactions qui est observée avec 88.227 m² en 2020 (+54% par rapport à 2019). « Cela reflète un marché toujours aussi dynamique, malgré la crise », souligne l’observatoire. Mais l’offre actuelle est, là encore, « insuffisante pour répondre aux besoins des entreprises en termes de surfaces d’ateliers, de bâtiments de production ou de stockage, entraînant une augmentation des valeurs locatives », soit 82 euros HT/m²/an en moyenne pour les locaux d’activité de seconde main (76 euros en 2019) et 113 euros HT/m²/an pour les locaux neufs (90 euros en 2019).

Enfin, les ventes de terrains aux entreprises accusent quant à elles une baisse de 43% des surfaces par rapport à 2019, avec 36.016 m² en 2020. Une baisse « caractéristique d’un déficit chronique d’offre de foncier dédié aux activités productives, artisanales et logistiques », conclut l’observatoire. La reconstitution d’un foncier économique est un enjeu majeur pour la Métropole de Montpellier dont l’une des priorités est « la création de l’emploi, le développement des entreprises de son territoire et l’accueil de projets d’implantation exogènes ». Le Scot [1] révisé en 2019 et le PLUi en cours d’élaboration permettront à la Métropole de rythmer la production et d’équilibrer le marché immobilier.

Hubert Vialatte

Sur la photo : L’offre de bureaux est aujourd’hui insuffisante sur la métropole montpelliéraine. Crédit : XXX.