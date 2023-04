Industrie. L’Occitanie, troisième région la plus soutenue par France 2030

« France 2030, ce n’est pas un second plan de relance. C’est un dispositif qui sert à renforcer l’indépendance de notre pays dans des domaines stratégiques dans un contexte de transitions écologique et numérique. Au niveau national, le plan est doté de 54 milliards d’euros et couvre seize thématiques. De la décarbonation de l’industrie à la production de biomédicaments », résume le préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, Pierre-André Durand.

En Occitanie, 267 projets sont soutenus actuellement, pour un montant de 885 millions d’euros. Ce qui placerait l’Occitanie « à la troisième place des régions soutenues derrière l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ». Selon la préfecture, 80 % des projets ne seraient pas portés par des grands groupes « mais par des PME, collectivités ou organismes de recherche » et 50% des projets auraient « un objectif de transition écologique ».

De l’hydrogène à l’audiovisuel en passant par le spatial

Au niveau des secteurs appuyés, « 150 millions d’euros vont aller par exemple à l’aéronautique, 100 millions d’euros à l’industrie de la santé, 60 millions pour le secteur du bâtiment, 25 millions pour le spatial », énumère Julien Tognola, nouveau directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie à la Dreets. « Notre région s’est positionnée avec succès sur des domaines où elle est forte comme l’aéronautique, la santé ou le spatial », estime Pierre-André Durand, qui se félicite du travail mené avec les acteurs économiques occitans (Conseil régional d’Occitanie, pôles de compétitivité, etc.) pour remporter le plus d’appels à projets possibles et que « l’Occitanie bénéficie au maximum de France 2030 ».

Le projet le plus emblématique soutenu en Occitanie est Genvia, écosystème qui va produire de l’hydrogène par électrolyse sur le site de Cameron, à Béziers. Il devrait bénéficier de 200 millions d’euros dans le cadre de France 2030. Des projets aéronautiques d’envergure comme Ascendance Flight Technologies et Aura Aéro sont encore dans l’attente de résultats d’appels d’offres auxquels ils ont postulé. Des entreprises occitanes devraient aussi se positionner dans les appels à projets en cours sur la thématique spatiale [1]. Les industries culturelles et créatives ne sont pas oubliées. L’Occitanie a d’ailleurs candidaté sur des appels à projets concernant la construction de studios de cinéma dans l’est de la région et devrait recevoir une réponse dans les mois qui viennent.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, Pierre-André Durand et Mathias Mondamert, son conseiller Crédit : Préfecture d’Occitanie et de Haute-Garonne.