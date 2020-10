Informatique. Inforsud Diffusion change de nom

À l’occasion de ses 35 ans, l’entreprise de services du numérique Inforsud Diffusion devient Inforsud Technologies. Créée en 1985 à Rodez, l’entreprise compte aujourd’hui trois agences (Toulouse, Albi, Rodez), plus de soixante collaborateurs et 380 clients.

Son chiffre d’affaires annuel est d’un peu plus de 6 millions d’euros. Inforsud Technologies accompagne les entreprises et collectivités dans leur transformation digitale en couvrant tous les besoins informatiques (infrastructures des systèmes et réseaux informatiques, hébergement cloud, cybersécurité et développement informatique, etc.).