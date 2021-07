Toulouse. L’imprimerie Chabrillac rachetée par le groupe Sprint

Les discussions avaient débuté en juillet 2020 et ont finalement abouti en mars dernier. Filiale à 100% de la société de services informatiques aveyronnaise Inforsud, l’imprimerie Chabrillac vient de passer dans le giron du groupe Sprint. Basé à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, il s’offre ainsi un spécialiste de l’impression grand format et de la PLV et enrichit son portefeuille clients de belles références dans la grande distribution, les enseignes nationales et les marques de luxe. Spécialiste de l’impression d’affiches depuis 1925, Chabrillac emploie actuellement 37 personnes pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, en repli depuis la crise sanitaire.

« Inforsud souhaitait vendre et a vu dans notre groupe un projet industriel capable de générer des synergies et d’assurer la pérennité de l’entreprise », explique Foad Rad, président fondateur du groupe Sprint. Créé en 2007, cet acteur positionné sur l’impression de communication et marketing s’est progressivement imposé sur son marché en rachetant plusieurs entreprises jusqu’à regrouper quelque 500 salariés sur dix sites de production.

Un million d’euros d’investissement

Surtout implanté en Ile-de-France, le groupe Sprint a depuis quelques mois pris ses marques en région en rachetant en 2020 les imprimeries Leclerc, à Abeville dans la Somme, et Fabrègue, dans le Limousin. Pour son dirigeant, qui a ainsi mené quatre opérations de croissance externe en seulement six mois, en pleine crise sanitaire, la stratégie est claire : mettre l’ensemble des moyens techniques du groupe au service de chacune des entreprises.

« L’objectif est d’élargir notre offre commerciale et industrielle afin que nos clients ne se tournent pas vers d’autres prestataires. Chabrillac nous apporte l’impression grand format, affiches abribus et 4x3, qui représente les deux-tiers de son activité, et la PLV. Notre priorité pour cette entreprise est d’investir dans l’impression numérique pour proposer des petites et moyennes séries, ce qui correspond à une tendance du marché », annonce Foad Rad. Un investissement de l’ordre d’un million d’euros est d’ores et déjà programmé pour l’acquisition d’une nouvelle machine dans les mois qui viennent. Le groupe Sprint, qui étudie déjà de nouveaux projets de reprise, mise sur un chiffre d’affaires global de 90 millions d’euros d’ici début 2022.

Johanna Decorse

Sur la photo : Foad Rad, président fondateur du groupe Sprint, qui vient de racheter l’imprimerie Chabrillac, installée depuis 1925 dans le quartier des Sept-Deniers, à Toulouse. Crédit : DR.