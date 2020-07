Conjoncture. « L’avenir de la filière aéronautique est devenu brutalement incertain »

L’institut national de la statistique a mis en chiffres l’impact de la crise économique en Occitanie dans une synthèse rendue publique mi-juin. Une partie de ce rapport, consacrée à l’aéronautique, indique qu’ en 2019, le trafic aérien mondial avait enregistré un nouveau record, avec 4,7 milliards de passagers. « L’ensemble de la filière aéronautique et spatiale, qui emploie 110.300 personnes fin 201 8 en Occitanie, continuait de se développer en 2019 », précise l’Insee. Et puis, la douche froide : « En 2020, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-1 9 entraîne une rupture dans la croissance quasi continue du trafic aérien depuis trente ans. La demande baisse de 53 % en mars 2020, comparée à mars 2019 ». À titre de comparaison, la précédente plus forte baisse était de 19 % en octobre 2001, suite aux attentats du 11 septembre.

Airbus s’en sort mieux que Boeing

L’Insee confirme l’analyse déjà faite par les acteurs du secteur : l’impact immédiat de la crise est particulièrement violent et risque surtout d’être durable pour le transport aérien, et par contrecoup, pour les constructeurs. De l’autre côté de l’Atlantique, au terme des quatre premiers mois de l’année 2020, les ventes nettes d’avions commerciaux de Boeing, qui pâtit des effets cumulés de la crise sanitaire et de celle du 737 Max, affichent un solde négatif de 255 unités malgré 49 nouvelles commandes, en raison de très nombreuses annulations (304 commandes annulées).

Basé à Toulouse, Airbus s’en sort beaucoup mieux avec 299 ventes nettes. « Les livraisons d’Airbus s’élèvent à 136 appareils sur les quatre premiers mois de 2020, contre 232 sur la même période en 2019. Airbus annonce pour les prochains mois une baisse globale de cadence de la production d’un tiers et un plan social inédit. Le projet d’implantation d’ une nouvelle ligne d’assemblage de l’A321 à Toulouse est gelé. Même si certains projets de développement perdurent comme les travaux sur le nouvel A321XLR qui doit entrer en service en 2023, Airbus et les autres grands donneurs d’ordres comme Safran ou Thales, réduisent leurs dépenses de R&D et d’ingénierie, ce qui fragilise les secteurs de l’ingénierie et de l’informatique, qui emploient un tiers des salariés de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie », écrit l’Insee.

Baisse d’activité et chômage partiel

Au niveau national comme en Occitanie, alors que les baisses de cadences n’avaient pas encore été annoncées par Airbus, les trois quarts des entreprises de la filière voyaient déjà leur chiffre d’affaires impacté à plus de 50 %, selon une enquête de la Direccte Occitanie. Selon le Gifas, début mai, 30 à 35 % des salariés de la filière aérospatiale française étaient en chômage partiel, les autres salariés se répartissant à égalité entre télétravail et travail sur site. « Certains sous-traitants, déjà en difficulté face aux exigences de la filière, vont subir en premier les effets de cette crise historique, et la restructuration de la chaîne d’ approvisionnement risque de s’ accélérer dans un contexte particulièrement difficile. La baisse des cadences chez Airbus fait revenir la filière au niveau de production de 2015 », estime pour sa part le Pôle Aerospace Valley.

En Occitanie, selon l’enquête régionale de conjoncture de la Banque de France, la construction aéronautique et spatiale enregistre un très net recul de la production en mars. Il est un peu moins marqué en avril, à la faveur d’une reprise progressive de l’activité. Après avoir baissé de 40 points en mars, le taux d’utilisation des capacités de production est remonté légèrement à 55 % en avril. « L’avenir de la filière est devenu brutalement incertain, dépendant d’une part de la durée de la pandémie et de la reprise du trafic aérien, et d’autre part des aides financières et plans d’aides étatiques visant à atténuer les effets de la crise sur l’ensemble des acteurs économiques au niveau régional, national et international », conclut l’institut de la statistique.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Les livraisons d’Airbus s’élèvent à 136 appareils sur les quatre premiers mois de 2020, contre 232 sur la même période en 2019. Ici, le Beluga qui sert aux pièces de ces avions. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.