Intelligence artificielle. Les Occitans consultés par Aniti et Ekitia

Deux établissements occitans allient leurs forces. Aniti, l’institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse, et Ekitia (ex-Occitanie Data), association de préfiguration d’un pôle d’économie de la donnée, ont lancé une consultation citoyenne en ligne sur l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci va durer six mois et s’adresse à différents publics (collégiens, lycéens, étudiants, professionnels du numérique mais aussi néophytes) par le biais d’un questionnaire d’une dizaine de minutes [1].

« L’objectif est de réaliser la plus grande enquête sur la conscience de l’impact de l’IA dans nos vies », résume Olivier Auradou, directeur d’Ekitia, qui pressent « un niveau de connaissance très hétérogène chez les répondants ». L’intelligence artificielle est présente pourtant un peu partout dans nos existences (réseaux sociaux, GPS, etc.).

« Une IA collaborative, acceptable et certifiable »

« Il faut que l’Occitanie se distingue par son approche éthique de l’IA. Il faut dépasser le pour-contre. L’enjeu est de garder le contrôle sur l’intelligence artificielle pour que les citoyens soient encore maîtres de leurs vies et de leurs choix », estime Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Marc Renner, administrateur provisoire de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, dont fait partie Aniti, plaide pour « une IA collaborative, acceptable et certifiable ». « Cette consultation représente une démarche indispensable permettant une appropriation de ces sujets par les citoyens », rajoute l’universitaire. L’enjeu est maintenant « d’attirer le plus de répondants possibles ».

Rectorat, organisations universitaires et professionnelles sont appelés à relayer le plus possible l’enquête. Pour les parties prenantes, le plus compliqué « sera d’attirer les néophytes ». Elles espèrent notamment « un bouche-à-oreille » de la part des autres catégories de population visées par la consultation. Mais si, d’ici deux à trois mois, l’enquête ne prend pas assez, la communication pourrait être renforcée lors des événements organisés par l’Université fédérale, Ekitia ou la Région.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Gwenaël Kaminski, chercheur en sciences cognitives à l’Université Jean Jaurès et chargé de mission Université Fédérale de Toulouse, Anthéa Serafin, référente Ethique de la donnée et de l’IA chez Ekitia, Marc Renner, administrateur de l’Université Fédérale de Toulouse, Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie et Olivier Auradou, directeur d’Ekitia. Crédit : Aniti.