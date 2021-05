Isimmo, l’application toulousaine gratuite qui facilite la recherche immobilière

Fini les alertes immobilières obsolètes qui tombent toute la journée dans votre boîte mail ! C’est en tout cas la promesse de Thibaut et Yann Cauquil. Après avoir fait leurs armes dans des pépites de la Frenchtech (Maestro Corporation et Doctolib), ces deux Toulousains ont créé Isimmo, à Toulouse, en septembre dernier.

« Mon frère Yann s’occupe de la partie technique et je gère le volet commercial », décrit Thibaut. L’application fonctionne comme un métamoteur de recherche gratuit. Pour l’utilisateur, il suffit d’entrer les caractéristiques du bien recherché, notre algorithme va sur les différents portails (Se Loger, Bienici, PAP, Leboncoin...) pour scanner les annonces qui correspondent et permettre à nos utilisateurs d’y accéder. L’appli fait ensuite les mises à jour en temps réel dès qu’une nouvelle annonce est publiée. »

Objectif affiché ? Garantir de la transparence pour les acheteurs. « Lorsque nous avons trouvé un bien qui correspond aux critères, nous indiquons la date de création de l’annonce et informons par une courbe si le prix a varié à la hausse ou à la baisse, tout cela gratuitement, sans publicité intempestive et sans revente des données utilisateurs », détaille le cofondateur.

Promouvoir des comportements responsables

Pas de pub mais un modèle économique qui repose sur des partenariats avec des entreprises de secteurs susceptibles d’intéresser de futurs acheteurs immobiliers. « En France, huit millions de personnes déménagent chaque année, on s’est dit que c’était une bonne occasion de mettre en avant des acteurs qui aident à réduire l’impact environnemental. Ainsi nous avons déjà conclu un partenariat avec Ilek, le fournisseur toulousain d’énergie verte. Chaque nouveau client qui les rejoint depuis notre appli bénéficie d’une réduction sur sa première facture et nous sommes en retour rémunérés en tant qu’apporteur d’affaire. »

Même principe avec plusieurs réseaux de courtiers tels qu’Immoprêt ou Un Taux pour Toi à Toulouse et Cart-Fi Prêts immobiliers à Montpellier. Isimmo propose en effet un simulateur de crédit en ligne et perçoit une rémunération si l’acheteur signe un contrat avec l’un d’entre eux. La plateforme compte aussi nouer de nouveaux partenariats avec des opérateurs de téléphonie et des banques plus responsables.

10.000 utilisateurs fin 2021

Opérationnelle depuis fin avril 2021, l’application couvre à ce jour une trentaine de villes en France. « Notre objectif est de quadriller l’ensemble du territoire pour que les acheteurs qui passent par Isimmo trouvent l’un de nos partenaires à moins d’une heure de chez eux », explique Thibaut Cauquil. « D’ailleurs, nous sommes déjà présents en zone rurale et cela nous différencie de nos principaux concurrents qui sont soit limités aux annonces de location, soit présents uniquement en région parisienne. »

Avec cette stratégie, Isimmo vise particulièrement les jeunes actifs âgés de 25 à 40 ans, plutôt des cadres avec de bons profils d’emprunteurs et soucieux des enjeux environnementaux. Pour l’instant exclusivement disponible sur application mobile, Isimmo sera aussi en ligne dès cet été.

La startup vise 10.000 utilisateurs fin 2021, et 100.000 fin 2023, avec un chiffre d’affaires qui pourrait alors atteindre les 200.000 euros.

Pour l’heure, les deux jeunes entrepreneurs, qui se sont lancés sur fonds propres, finalisent l’obtention d’un prêt d‘amorçage de 65.000 euros auprès d’Initiative Haute-Garonne pour accélérer notamment le développement marketing.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les deux frères Thibaut et Yann Cauquil, cofondateurs d’Isimmo. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.