Jauges réduites, offre de films incertaine : les cinémas de Toulouse ont du mal à se projeter

À l’American Cosmograph, cinéma indépendant du centre-ville de Toulouse, les deux co-gérants, Annie Mahot et Jeremy Breta, se relaient, deux fois par semaine, pour aller faire tourner les projecteurs numériques, dans un cinéma fermé. « Il faut faire fonctionner le matériel, si on veut être sûr qu’il ne soit pas en panne à la reprise » justifie Annie Mahot. Dans ce cinéma, dix salariés sont en chômage partiel. Avec une moyenne normale de 20.000 entrées par mois (l’équivalent d’environ 100.000 euros de chiffre d’affaires), la perte d’activité est importante, d’autant que les charges fixes n’ont pas disparues (loyer, internet, maintenance). « Nous tenons pour l’instant grâce à une bonne trésorerie mais sommes suspendus aux annonces gouvernementales sur la seconde phase du déconfinement » indique Annie Mahot.

Au Nord de Toulouse, idem pour le cousin, l’Utopia Borderouge, ouvert il y a un an. « On commençait tout juste à s’approprier notre outil de travail, le public commençait à venir vraiment. Et on va devoir redémarrer à zéro » déplore le gérant Arnaud Clapier. Quand on parle de pertes de chiffre d’affaires, il ironise : « L’Utopia Borderouge vit à crédit depuis son ouverture ! Nous avons négocié les délais de remboursement de nos emprunts, mais il ne faudrait pas que cette situation dure trop longtemps ».

Le cinéma indépendant l’ABC, près de Jeanne d’Arc, anticipe un chiffre d’affaire en baisse de 50% pour 2020. En 2019, il s’établissait à un million d’euros. Néanmoins, pour son gérant Marc Van Maele, le confinement n’est pas l’étape la plus difficile : « Pour nous le défi n’a pas été la fermeture mais ce sera la réouverture : nous savons que l’on va perdre de l’argent dès que l’on va rouvrir car nous aurons des charges fixes incompressibles (les salaires notamment) mais environ un tiers de spectateurs en moins. »

Le défi de la réouverture

« Il y aura sans doute moins de séances, le temps de nettoyer, désinfecter…Et dans les salles, la jauge sera-telle de 50%, 30% ? Les spectateurs voudront-ils revenir ? On sait que le public d’art et essai est un peu vieillissant, aura-t-il peur de tomber malade ? » Beaucoup d’interrogations assaillent Marc Van Maele. Annie Mahot fait le même constat : « on va devoir rouvrir avec plus de salariés pour faire respecter les gestes barrière et nettoyer, mais moins de spectateurs. Combien allons-nous durer ? ».

Du côté du géant local, le Gaumont (soixante-quatre salariés sur les deux établissements, place Wilson et Labège), la perte est estimée à 250.000 entrées par établissement. « C’est énorme », souffle le directeur Daniel Paulard, qui se félicite néanmoins de la mise en place, en 2016, des places numérotées dans ses salles : « Grâce à la numérotation, on peut très facilement mettre en vente seulement un rang sur deux, un siège sur deux ou trois, bref, on fait ce qu’on veut. Cela ne nécessitera pas de poser des pancartes sur les sièges. On sait que l’on devra désinfecter les sièges au moins une fois par jour, avec des virucides, comme à la SNCF, ou des traitements UV ». Pour Arnaud Clapier de l’Utopia Borderouge, la question de la jauge est importante : « il y a des salles ou c’est possible, mais sur une salle à trente places avec une jauge de 50%, on ne va pas projeter un film pour quinze personnes, ce n’est pas rentable ». La réouverture, qui pourrait être annoncée fin mai-début juin pour mi-juillet, devrait laisser le temps de mettre en place les mesures sanitaires, mais aussi… de trouver des films à diffuser.

Quels films à la reprise ?

« Nous sommes assujettis à un support important qui est le film. Le Premier ministre dira si l’on rouvre ou pas. Et à partir de là, il faudra trois à quatre semaines aux distributeurs pour donner les dates de sortie des films. Plusieurs grosses sorties ont été reportées, comme le dernier Christopher Nolan, Tenet », indique Daniel Paulard du Gaumont. « On peut, comme les cinémas indépendants, rediffuser des films qui sont sortis avant le confinement mais certains sont déjà sortis en VOD. Sur trois salles c’est facile, mais sur quinze salles, ça se complique un peu. Il nous faut aussi des nouveautés, petits ou moyens films, pour proposer de la variété. Mais pour faire revenir nos clients, il faudra quand même que des blockbusters se positionnent, surtout pour l’établissement de Labège ».

Cette inquiétude sur les sorties de films n’est pas un souci majeur pour Arnaud Clapier de l’Utopia : « contrairement aux grands complexes, nous ne sommes pas dépendants des blockbusters et des nouveautés. On diffusera les films sortis en VOD, ceux qui auraient dû sortir avant le confinement et qui sortiront après. » Marc Van Maele, de l’ABC, complète : « C’est sûr que les distributeurs ne vont pas se précipiter au début. On voit que Pinocchio de Matteo Garrone, par exemple, a été vendu à Amazon, sinon le film n’était pas rentable ».

Pour Annie Mahot, co-gérante de American Cosmograph, la crise sera longue : « Tout est arrêté, notamment les tournages de films. Il y aura une crise de l’offre sur les deux années à venir ».

Y’aura-t-il, sur cette crise, un effet Netflix dévastateur ? Les fans de ciné qui ont consommé de la VOD et des plateformes pendant le confinement, vont-ils avoir envie de ressortir pour voir un film ? À cela la réponse des responsables d’établissements toulousains est unanime : « qu’est-ce qui fera que les gens confortablement installés chez eux devant une série vont sortir pour aller au cinéma ? Le plaisir de partager un film ensemble, l’émotion qui circule dans une salle noire, la confiance qu’ils nous font sur les mesures sanitaires, le désir de transmission. Est-ce que ces émotions passeront avec un masque, et un siège sur deux condamnés ? C’est la grande inconnue ».

Sophie Arutunian

Sur la photo, une salle vide à l’Utopia Borderouge. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.