par

Il y a plus d’un an, il devenait la tête chercheuse de l’Oncopole. À 51 ans, le Pr Jean-Pierre Delord était nommé directeur général de l’Institut Claudius Regaud (ICR) et prenait la barre de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole (IUCT-Oncopole). Un centre pionner en France par son mix d’équipes du privé (ICR) et du public (CHU) et par ses missions croisées de soins et de recherche clinique. Un an plus tard, Jean-Pierre Delord a déjà imprimé sa marque. Il fait pour ToulÉco un point d’étape sur ses objectifs, au premier rang desquels figurent une augmentation de l’offre de soins et un positionnement de l’IUCT-Oncopole au niveau des meilleurs centres européens de cancérologie.