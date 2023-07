Jérôme Bédier, nouveau président de Flash Therapeutics

Flash Therapeutics, entreprise qui développe des thérapies par transfert d’ARN ou d’ADN et dont la plateforme de fabrication est toulousaine [1], a nommé Jérôme Bédier en qualité de président.

Expert du secteur de la bioproduction et fort de 25 ans d’expérience, notamment au sein du groupe Novasep, Jérôme Bédier a occupé des fonctions de business development et de responsable des opérations avant de prendre la direction stratégique pour l’activité biopharmaceutique de Novasep et ses trois sites européens. Il a ensuite déployé ce programme d’investissement en tant que président de Biopharma. En 2021, il avait intégré la société Cell-Easy.